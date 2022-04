Ob rutinski zmagi proti Portlandu je Dončić dobil 16. tehnično napako

Portland je po premoru za tekmo zvezdnikov nanizal dvajset porazov, zadnje tekme pa na igrišče pošilja bolj ali manj samo še igralce s konca klopi. Dallas je že po prvi četrtini vodil za 23 točk, Dončić (35 točk, 7 podaj, 11 skokov) je menil, da bi morali voditi za 26, saj je bil prepričan, da so njegov zadnji met za tri točke ustavili s prekrškom. Ko se je pritožil sodniku Tonyju Brothersu, mu je ta nemudoma prisodil tehnično napako. To je dodobra razjezilo Slovenca, a so ga soigralci nemudoma odvlekli od sodnika.

Kasneje se je potožil: "Vprašal sem ga: 'Kako to ni prekršek? Kako to ni prekršek?', pa mi je dal tehnično. To ni prav." Ker je to že šestnajsta tehnična napaka v sezoni, sledi avtomatična prepoved igranja na naslednjem srečanju, zadnji tekmi sezone v nedeljo proti San Antoniu. Klub se bo zagotovo pritožil; postopek po navadi traja dva do tri dni, verjetno pa ga bodo pohitrili. Pritožba je enkrat že bila uspešna, zadnja tekma pa ni povsem brez pomena, saj se Dallas, ki si je z nocojšnjo zmago zagotovil četrto mesto in prednost domačega igrišča v prvem krogu končnice, še vedno poteguje za tretje mesto na zahodu.