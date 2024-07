'Ob stvareh, ki jih dosega, enostavno ni mogoče, da ga ne bi občudoval'

"Seveda ni enostavno zaustaviti Luke. Igralci kot sta Luka in Giannis (Antetokounmpo) imajo veliko različnih načinov za doseganje točk. Poskušali bomo po najboljših močeh, da ga eliminiramo pri sprejemanju odločitev. Toda košarka ni tenis, na igrišču se igra pet na pet," je dejal Spanoulis, ki se zaveda Dončićevih kvalitet, a hkrati opozarja, da je košarka ekipni šport.

S tem se strinja tudi košarkar Olympiakosa Kostas Papanikolaou: "Vsi vedo, da je Slovenija odlična ekipa. Vemo, da je Luka izredno pomemben za to ekipo, toda ni sam. To so že dokazali na preteklih večjih tekmovanjih z odlično igro in zmagami nad velikimi ekipami."