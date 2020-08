Ob začetku priprav na seznamu Cedevite Olimpije štirinajst košarkarjev

"Malenkost bolj zapletena je situacija z Egorjem Sitnikovom , ki se je v Rusijo odpravil kmalu po tem, ko se je v Sloveniji uradno razglasila epidemija. Delamo na tem, da ga čim prej vrnemo v Slovenijo in da se pridruži ekipi," je dodal Bečirović.

" Mangok Mathiang je zaenkrat še v Avstraliji, vsi pa vemo, kakšna je situacija tam, in kakšne omejitve imajo glede potovanj zaradi še vedno trajajoče pandemije. Delamo na tem, da ga čim hitreje spravimo v Slovenijo, enako pa velja za Riona Browna , ki je pogodbo z nami podpisal v petek, posledično pa mora v Združenih državah Amerike prestati koronatest, nato pa se bo lahko odpravil na pot," je preko video klica s predstavniki medijev povedal športni direktor Sani Bečirović .

Vsi igralci, ki so trenutno v Sloveniji, ter člani strokovnega štaba in zaposleni v Cedeviti Olimpiji so opravili test na novi koronavirus, vsi rezultati pa so bili negativni.

Članska ekipa bo popolnoma izolirana

"Pred nami je sezona, polna izzivov, največji pa bo zagotovo pandemija koronavirusa, ki še naprej vpliva na življenje vseh nas. Videli bomo, kako se bodo zadeve razvijale v naslednjih dveh mesecih do začetka sezone, sprejeli pa smo tudi določene preventivne ukrepe, s katerimi bomo olajšali naše delo in delo ekipe v dvorani. Tako bomo članski ekipi pustili, da dela svoje delo in jo popolnoma izolirali od preostalega dela pisarne," je povedal direktor kluba Davor Užbinec.

"V novo sezono se podajamo z zmanjšanim proračunom, kar je seveda povezano s pandemijo. Veseli smo, da vsi sponzorji še vedno stojijo za nami in da še naprej podpirajo klub. Z zmanjšanim proračunom smo vseeno uspeli sestaviti ekipo, ki bo konkurenčna v vseh tekmovanjih,"je dodal Užbinec.

Moštvo že sestavljeno

"Ekipa je s podpisom pogodbe z Brownom sestavljena. Puščamo si malček manevrskega prostora, v kolikor bomo morali dopolniti kakšno igralno mesto,"je o sestavi moštva povedal Bečirović in dodal: "Verjamem, da je pred nami sezona z veliko uspehi. Cilji so znani in jasni. Vse domače naslove želimo vrniti v Ljubljano ter napraviti vse, da v obeh mednarodnih tekmovanjih izboljšamo rezultate iz sezone 2019/20."

Cedevita Olimpija bo v skladu s ciljem razvoja mladih igralcev sodelovala s košarkarskim društvom Ilirija, kjer se bodo kalili mladi in nadarjeni košarkarji iz stoženskih vrst. Ilirijani bodo v prihajajoči sezoni nastopali v 2. SKL. V Iliriji bosta sezono začela tudi Sitnikov in Malovčič. Prav tako bodo lahko navijači mlade zmaje spremljali v 3. SKL, kjer bo v sezoni 2020/21 znova nastopala ekipa Cedevita Olimpija mladi.

Cedevita Olimpija bo novo tekmovalno sezono začela 17. septembra na tekmi slovenskega superpokala s Koper Primorsko. Na evropskem parketu se bodo zmaji prvič v novi sezoni predstavili v Parizu 30. septembra, začetek sezone v ligi ABA pa je predviden za prvi oktobrski konec tedna.