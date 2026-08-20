'Ob zmagah ne bomo evforični, ob porazih pa ne bomo jokali'

Slovenci so dobro vstopili v dvoboj in dobili uvodno četrtino, a v nadaljevanju zaradi številnih rotacij in zdesetkanega igralskega kadra popustili ter dovolili tekmecu, da se razigra in ob koncu tretje četrtine uide na 13 točk prednosti (58:71).

Prvo ime slovenske košarkarske izbrane vrste je bil z 31 točkami kapetan Klemen Prepelič , ki je predvsem z natančnimi meti za tri točke v zadnji četrtini poskrbel za rezultatski zasuk in tesno zmago naših košarkarjev (89:86).

Slovenska košarkarska reprezentanca v močno spremenjeni zasedbi nadaljuje s pripravami za bližajoči se kvalifikacijski preizkušnji za SP proti Franciji v Parizu in Madžarski v Ljubljani.

"Pozna se, da nimamo kontinuitete igralskega kadra. Če pred vsakim kvalifikacijskim oknom zamenjaš (več kot) pol ekipe, ker si v to na nek način prisiljen, potem je zelo težko pričakovati presežke v igri in rezultatu. A najpomembneje je, da smo tekmo dobili za dvig samozavesti pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo," se je kljub zmagi nekoliko pridušal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Slovence do odhoda v francosko prestolnico, kjer se bodo prihodnji četrtek (27.8.) v okviru kvalifikacij za SP v Katarju 2027 pomerili z Victorjem Wembanyamo in druščino, čaka še druga pripravljana tekma s Črno goro.

"Čestitke vsem fantom za opravljeno delo. Tekmo smo dobili zaradi borbenosti in vztrajnosti, saj je Latvija v zaključku tekme energetsko padla. Zmaga je pomembna za samozavest, saj smo junijski kvalifikacijski tekmi za SP izgubili. A te zmage ne bomo slavili, kot ne bi jokali ob morebitnem porazu. Že gledamo proti Črni gori in naprej proti kvalifikacijam," je vtise po zmagi nad Latvijci strnil najboljši posameznik dvoboja v Tivoliju Klemen Prepelič.