Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

'Ob zmagah ne bomo evforični, ob porazih pa ne bomo jokali'

Ljubljana, 20. 08. 2026 10.18 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Slovenija - Latvija

Slovenski košarkarji nadaljujejo s pripravami za bližajoči se kvalifikacijski preizkušnji za svetovno prvenstvo 2027 proti Franciji v Parizu (27.8.) in Madžarski v Ljubljani (30.8.). V sklopu teh so odigrali prvo od skupno dveh pripravljalnih tekem, in sicer so varovanci selektorja Aleksandra Sekulića po dramatični končnici v legendarnem Tivoliju ugnali reprezentanco Latvije z 89:86.

Prvo ime slovenske košarkarske izbrane vrste je bil z 31 točkami kapetan Klemen Prepelič, ki je predvsem z natančnimi meti za tri točke v zadnji četrtini poskrbel za rezultatski zasuk in tesno zmago naših košarkarjev (89:86).

Slovenci so dobro vstopili v dvoboj in dobili uvodno četrtino, a v nadaljevanju zaradi številnih rotacij in zdesetkanega igralskega kadra popustili ter dovolili tekmecu, da se razigra in ob koncu tretje četrtine uide na 13 točk prednosti (58:71).

Slovenska košarkarska reprezentanca v močno spremenjeni zasedbi nadaljuje s pripravami za bližajoči se kvalifikacijski preizkušnji za SP proti Franciji v Parizu in Madžarski v Ljubljani.
Slovenska košarkarska reprezentanca v močno spremenjeni zasedbi nadaljuje s pripravami za bližajoči se kvalifikacijski preizkušnji za SP proti Franciji v Parizu in Madžarski v Ljubljani.
FOTO: Damjan Žibert

"Pozna se, da nimamo kontinuitete igralskega kadra. Če pred vsakim kvalifikacijskim oknom zamenjaš (več kot) pol ekipe, ker si v to na nek način prisiljen, potem je zelo težko pričakovati presežke v igri in rezultatu. A najpomembneje je, da smo tekmo dobili za dvig samozavesti pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo," se je kljub zmagi nekoliko pridušal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Slovence do odhoda v francosko prestolnico, kjer se bodo prihodnji četrtek (27.8.) v okviru kvalifikacij za SP v Katarju 2027 pomerili z Victorjem Wembanyamo in druščino, čaka še druga pripravljana tekma s Črno goro. 

"Čestitke vsem fantom za opravljeno delo. Tekmo smo dobili zaradi borbenosti in vztrajnosti, saj je Latvija v zaključku tekme energetsko padla. Zmaga je pomembna za samozavest, saj smo junijski kvalifikacijski tekmi za SP izgubili. A te zmage ne bomo slavili, kot ne bi jokali ob morebitnem porazu. Že gledamo proti Črni gori in naprej proti kvalifikacijam," je vtise po zmagi nad Latvijci strnil najboljši posameznik dvoboja v Tivoliju Klemen Prepelič.

košarka pripravljalna tekma slovenska reprezentanca latvija klemen prepelič

Razširitev Eurocupa in ameriške univerze trg obračajo na glavo

Zmaga slovenskih košarkarjev ob vrnitvi v Tivoli

24ur.com Prvaki so se v Ivančni Gorici opekli: 'S točko smo lahko še zadovoljni'
24ur.com Terglav: Moj načrt je s to ekipo na svetovno prvenstvo
24ur.com So trije porazi razlog za skrb? Nejevoljen tudi Dončić?
24ur.com Sekulić: Ni izgovor za napake v obrambi in dovoljene napadalne skoke
24ur.com Amra Pandžić (p)o srečni zmagi na Hrvaškem: Upam, da nam bo zdaj steklo
24ur.com Ljubljančanke za biti ali ne biti proti Bukarešti: Ne bomo zatajile
24ur.com 'Kri in solze v pripravljalnem obdobju': Pod Adžićevim vodstvom se vedno trdo dela
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj starše danes tako skrbi za varnost otrok?
Tako velika sta že sinova Justina Timberlaka
Tako velika sta že sinova Justina Timberlaka
Razbijamo tabuje: samozadovoljevanje v nosečnosti
Razbijamo tabuje: samozadovoljevanje v nosečnosti
Pred začetkom šole preverite otroško sobo: te spremembe lahko precej olajšajo vsakdan
Pred začetkom šole preverite otroško sobo: te spremembe lahko precej olajšajo vsakdan
zadovoljna
Portal
Goran Višnjić očaral v Sarajevu
Policisti naj bi bili šokirani nad vedenjem fanta Hayden Panettiere, ko so jo razglasili za mrtvo
Policisti naj bi bili šokirani nad vedenjem fanta Hayden Panettiere, ko so jo razglasili za mrtvo
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
Dnevni horoskop: Ovni bodo nežni v ljubezni, v škorpijonih se prebuja močna privlčanost
Dnevni horoskop: Ovni bodo nežni v ljubezni, v škorpijonih se prebuja močna privlčanost
vizita
Portal
Niso ne jajca ne slanina: zdravnik razkriva, kaj najhitreje zvišuje raven holesterola in kaj je lahko usodno za zamaščena jetra
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
cekin
Portal
Koliko stane letalo, s katerim je Luka Dončić v Slovenijo pripeljal zvezdnike Lakersov?
Pripravite se na dražjo jesen: kruh, sir in zelenjava bodo med prvimi na udaru
Pripravite se na dražjo jesen: kruh, sir in zelenjava bodo med prvimi na udaru
Kdaj bo naslednja pokojnina? Preverite datume vseh izplačil do konca leta 2026
Kdaj bo naslednja pokojnina? Preverite datume vseh izplačil do konca leta 2026
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
moskisvet
Portal
Poročila se je s Turkom, družina je bila proti: Ko ga je pripeljala domov, jih je čakalo presenečenje
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Nihče ni pričakoval tega: Harry in Meghan se po šestih letih vračata v Veliko Britanijo
Nihče ni pričakoval tega: Harry in Meghan se po šestih letih vračata v Veliko Britanijo
V Dolomitih ponoreli za krofi: vplivneži iz mirne gorske koče naredili turistično mravljišče
V Dolomitih ponoreli za krofi: vplivneži iz mirne gorske koče naredili turistično mravljišče
dominvrt
Portal
Nenavaden bivalni eksperiment: Kako pretentati usodo in staranje?
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
Videti je nedolžno, a pri tem priljubljenem zelišču velja nekaj previdnosti
Videti je nedolžno, a pri tem priljubljenem zelišču velja nekaj previdnosti
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
okusno
Portal
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
Okusno kosilo v 10 minutah: skrivnost recepta, ki je čez noč postal svetovni hit
Okusno kosilo v 10 minutah: skrivnost recepta, ki je čez noč postal svetovni hit
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
voyo
Portal
Blanca
Območje brez signala
Območje brez signala
Dekliščina
Dekliščina
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907