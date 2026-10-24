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Košarka

Ob zmagi Lakers nad Clippers Dončić dosegel 23 točk

Los Angeles, 24. 10. 2026 05.08 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Los Angeles Lakers so v najmočnejši košarkarski ligi na svetu v mestnem obračunu s 125:117 ugnali Los Angeles Clippers. Slovenski zvezdnik Luka Dončić tokrat ni bil najbolj razpoložen za igro, a je bil kljub temu s 23 točkami, sedmimi podajami in šestimi skoki drugi najučinkovitejši posameznik v vrstah jezernikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav v uvodnih minutah tekme ni bil pri metu, je Luka Dončić v nadaljevanju mestnega obračuna med Lakersi in Clippersi vendarle pokazal, zakaj je prva violina 17-kratnih prvakov lige NBA.

Prve točke iz igre je slovenski zvezdnik sicer dosegel šele v osmi minuti, ko mu je za elegantno polaganje lepo podal gruzijski center Sandro Mamukelašvili. Ta je z ostalimi soigralci iz vijoličasto-rumenega dela Los Angelesa v uvodni četrtini Lakerse ohranjal pri rezultatskem priključku, gostje pa so bili na krilih 38-letnega veterana Brooka Lopeza ves čas v prednosti. Prvo četrtino so Clippers dobili z 31:27. V tem času je bil Dončić pri vsega šestih točkah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Veliko bolj razpoložen za igro je bil 27-letni slovenski reprezentančni kapetan v drugi četrtini. Lakers so sredi tega dela igre zaostajali že za 11 točk, nato pa je v naslednjih minutah sledil odličen odgovor domačega moštva, ki je z delnim izidom 16:4 prešel v minimalno vodstvo 49:48. Do odhoda v slačilnice je Dončić zbral 16 točk in šest podaj, izid ob polčasu pa je bil izenačen 64:64.

Lakers so v tretji četrtini povsem prevladovali. Z učinkovito igro v napadu - v tem delu igre so tekmecu nasuli kar 39 točk - in precej bolj agresivno obrambo so stopnjevali ritem, ki mu nasprotnik ni mogel slediti. Najbolj razpoložen za igro pri jezernikih je bil organizator igre Austin Reaves, ki je z lepimi podajami skrbel tudi za lahke koše centrskega dvojca Mamukelašvili - Walker Kessler. Slednji je z atraktivnimi blokadami nekajkrat dvignil občinstvo na noge. Domači so v zadnjo četrtino vstopili s prednostjo 13 točk (103:90).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V zadnji četrtini so se gostje z igro na vse ali nič minuto in pol pred koncem uspeli približati na vsega šest točk zaostanka (119:113), a jim je za popoln preobrat vendarle zmanjkalo moči. Dončić je zbral 23 točk, sedem podaj in šest skokov, najučinkovitejši posameznik v vrstah Lakersov pa je bil Reaves z 28 točkami. Kessler jih je dodal 22.   

Liga NBA, redni del sezone, zahoda konferenca, izid tekme:

Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 125:117 (27:31, 37:33, 39:26, 22:27)
(Luka Dončić: 37 minut - 23 točk, sedem podaj in šest skokov).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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košarka liga nba los angeles lakers los angeles clippers luka dončić

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