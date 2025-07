Občasni grški reprezentant nova okrepitev v Stožicah

Nazadnje je igral za Andoro. FOTO: Profimedia icon-expand

Cedevita Olimpija nadaljuje s sestavo članske ekipe pred začetkom tekmovalne sezone 2025/26. Zmajevi družini se bo v novi sezoni pridružil Nikos Chougkaz, ki je v svoji karieri že nosil dres slovitega Panathinaikosa, za katerega je v Evroligi odigral pet tekem, pred prihodom v Ljubljano pa je v sezoni 2024/25 nosil dres Andorre, s katero je igral v španskem državnem prvenstvu. S Cedevito Olimpijo je Chougkaz, ki je star 24 let in visok 208 centimetrov, podpisal dveletno pogodbo. "Zelo veseli smo, da se nam bo z novo sezono pridružil Nikos Chougkaz. Gre za vsestranskega in obetavnega igralca, ki bo s svojo energijo in izkušnjami lahko priskočil na pomoč naši članski ekipi. Želimo si, da bo s svojimi izkušnjami, ki jih je pridobil do zdaj, pripravljen na izzive, ki jih prinašata Liga ABA in EuroCup, obenem pa, da bo s svojo delovno etiko in željo po napredku pomembno prispeval k doseganju naših ciljih," je ob podpisu pogodbe povedal športni direktor Cedevite Olimpije Chechu Mulero.

Chougkaz ob podpisu pogodbe z zmaji: "Zadovoljen sem, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji. Pred prihajajočo sezono sem navdušen, že zdaj trdo delam, da bom pripravljen na vse preizkušnje. Komaj čakam, da spoznam vse v Ljubljani!"

"Chougkaz je igralec na položaju krilnega centra, ki je dober strelec in lahko zadene tudi met z razdalje. V sezoni, ki je za nami, je v Andorri pokazal zavidljivo raven igre, in upamo, da nam bo priskočil na pomoč pri doseganju naših ciljev v naslednji sezoni," je ob dodatku grškega košarkarja na seznam igralcev za novo sezono povedal glavni trener Zmajev Zvezdan Mitrović.

Chougkaz ima izkušnje tudi z igranjem za grško reprezentanco. FOTO: Profimedia icon-expand

Dokazoval se je tudi čez lužo

Nikos Chougkaz je kariero začel v mladinskih ekipah Peristerija, nato pa se je leta 2018 preselil v Panionis in kasneje v ZDA, kjer je v sezoni 2019/20 za Northwestern State v NCAA na 29 tekmah v povprečju dosegal 9,2 točke, 7,2 skoka, 1,2 asistence in 1,0 ukradeno žogo na tekmo. Leta 2020 se je vrnil v Evropo in igral za Ionikos Nikaias, leta 2021 pa podpisal za Panathinaikos, a bil sprva posojen nazaj v Ionikos, kjer je v Fibinem Europe Cupu na šestih tekmah dosegal 13,8 točke in 6,3 skoka. Leta 2022 je debitiral za Panathinaikos v Evroligi, februarja 2023 pa bil posojen Peristeriju, kjer je v Ligi prvakov na 18 tekmah v povprečju dosegal 4,4 točke in 2,7 skoka.

Nikos Chougkaz FOTO: Profimedia icon-expand

