Obeta se velika menjava med Dallasom in New Yorkom: Porzingis k Dončiću, Jordan odhaja

DeAndre Jordan, Dennis Smith Jr. in Wesley Matthewsnaj bi se preselili k ekipi New York Knicks, v obratni smeri, k Dallas Mavericksom našegaLuka Dončićapa naj bi poleg odličnega latvijskega centra Kristapsa Porzingisaprišla šeTim Hardaway Jr.in Courtney Lee. V posel, tako trdi ESPN; naj bi bil vključen še izbor na draftu.



Porzingis in Dončićsta se udarila na evropskem prvenstvu 2017, ko so Slovenci v izjemni košarkarski predstavi Latvijo premagali v četrtfinalu in kasneje osvojili naslov evropskih prvakov. V ligi NBA se košarkarja še nista srečala, saj je 23-letni Latvijec, ki v višino meri 220 centimetrov, že dlje časa poškodovan. Pred tem je dosegal 22,7 točke na tekmo in imel še 6,6 skoka in 2,4 blokade.