Obetavno: v zadnjem krogu testiranj v Orlandu brez pozitivnih

Zadnji krog testiranj na novi koronavirus, ki ga je severnoameriška košarkarska liga opravila v "mehurčku" na Floridi, ni razkril nobenega pozitivnega izvida, so sporočili iz NBA. Sezona v najmočnejši košarkarski ligi na svetu se bo predvidoma nadaljevala 30. julija v Orlandu v Disneyjevem športnem kompleksu. Iz NBA so sporočili, da so tokrat testirali 346 igralcev, nihče od njih ni bil pozitiven na virus sars-cov-2.

icon-expand Vlatko Čančar FOTO: AP "Če bi se zgodilo, da bi bil kdo od košarkarjev v kampusu NBA pozitiven v prihodnosti, ga bomo osamili, dokler ne bo dobil dovoljenja ali pa zapustil izolacije v skladu s pravili lige NBA in združenja igralcev," je liga zapisala v izjavi za javnost. To so bili prvi rezultati po 13. juliju, ko sta bila dva igralca v "mehurčku" pozitivna, a še vedno v karanteni. Od skupno 30 ekip lige NBA jih bo sezono nadaljevalo 22, ki se bodo borile za 16-člansko končnico. V Orlandu bodo nastopili trije slovenski košarkarji: Luka Dončić igra za Dallas,Goran Dragićza Miami, Vlatko Čančarpa za Denver. Liga NBA je odločena izpeljati sezono s tekmami brez gledalcev v Orlandu, čeprav ima Florida zadnje dni skrb vzbujajoče število novih primerov obolelih s covidom-19 na dan. Skupno je ta jugovzhodna zvezna država ZDA zabeležila več kot 360.000 primerov covida-19 in več kot 5000 smrti.