Obisk kapetanke dodatna spodbuda za mlade reprezentantke

Slovenke so minuli teden v Mariboru dobro opravile delo. Na treningih je bilo kar nekaj časa namenjenega osvežitvi telesne pripravljenosti, tako da so bile noge nekoliko težke, a selektor Georgios Dikaioulakos je, kot piše uradna spletna stran KZS, z opravljenim zadovoljen. Na delu je prvič videl kar nekaj novink, ki so se odlično vklopile v ekipo. Tudi nova naturalizirana košarkarica, Američanka Jessica Shepard, že kaže svoje nesporne kvalitete. Po daljši odsotnosti zaradi okrevanja po poškodbi se je v ekipo uspešno vrnila Teja Goršič.

"Prvi teden priprav v Mariboru je minil v zelo delovnem ritmu. Resda so bili treningi kar naporni, a smo jih tudi zaradi odličnega vzdušja v reprezentanci lažje premagale. Vse novinke so se odlično vklopile v ekipo in mislim, da smo opravile dobro delo. V Zrečah bo več poudarka namenjeno uigravanju taktičnih zamislic, čakata pa nas tudi prvi dve pripravljalni tekmi proti Litvi. Tekem se vse že zelo veselimo in verjamem, da bomo pokazale dobri predstavi," je za spletno stran krovne Zveze dejala Teja Goršič.