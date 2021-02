Oblakova in Friškovčeva enotni: Čas je za rezultatsko nadgraditev na EP

Slovenke so z 18 zadetimi meti izza črte 6,75 metra dosegle svojevrsten strelski rekord, kar je rezultiralo z visoko zadnjo kvalifikacijsko zmago proti skromni zasedbi Islandije (96:59).

Varovanke v.d. selektorja Slavka Duščaka so od uvodne minute pritisnile tekmice v obrambi, v napadu pa s potrpežljivo in na trenutke tudi atraktivno igro pridno polnile islandski koš. Vse do končnih +37, kar je - glede na očitno kakovostno razliko med omenjenima reprezentancama - tudi pričakovano. "Čeprav nam je manjkalo malo energije, potem ko smo si že v četrtek zagotovile uvrstitev na evropsko prvenstvo, smo rutinirano opravile še zadnji del naloge. Zastavljeni cilj pred kvalifikacijami, torej uvrstitev na EP, smo presegle s šestimi zmagami, zdaj pa moramo napredek in izkušnje, ki smo jih pridobile na dveh dosedanjih prvenstvih in kvalifikacijah, unovčiti letos poleti v Španiji ali Franciji," je po tekmi razmišljala Teja Oblak, ena najizkušenejših v slovenski ženski izbrani vrsti, ki jo zadnjih šest let izvrstno vodi selektor Damir Gragić.

Četrtfinale na EP velika želja

"Ti dve zmagi poklanjamo tudi našemu selektorju, ki tokrat zaradi višje sile ni mogel biti z nami," je še dodala 30-letna Škofjeločanka in se priključila soigralkam v velikem slavju sredi stoženske lepotice. Podobnih misli je bila tudi Zala Friškovec, ki je ena od tistih članic reprezentance, na kateri bo slonela (svetla) prihodnost naše ženske izbrane vrste. "Bile smo malce nezbrane, vendar na koncu je pomembna samo zmaga in nova kljukica. Vse smo zelo ponosne na to, da smo kvalifikacije končale brez poraza in da smo lahko del te reprezentance. Vsa čast vsaki posebej. Verjamem, da bomo kakovost pokazale tudi na evropskem prvenstvu, zato komaj čakam, da se začnejo priprave in nato tekme v Valencii oziroma Strasbourgu," pa je predstavnikom 'sedme sile' zaupala Friškovčeva (14 točk), ki je bila ob Evi Lisec (20 točk) in Teji Oblak (13 točk) ena od treh najbolj razpoloženih za igro v napadu v slovenski reprezentanci.