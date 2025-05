Oblakova in Liščeva že v Zrečah, čakata se še Sivka in Shepardova

V ekipi tako ni le še Ajše Sivke , ki danes zvečer igra odločilno tekmo finala francoskega prvenstva, Jessice Shepard , ki ponoči začenja sezono v ligi WNBA, ter mlade Sare Vujačić , pred katero je finalni turnir druge španske lige. "Prvi teden priprav hitro mineva. Pred nami je pravzaprav le še delovna sobota. Tudi ekipa je iz dneva v dan popolnejša in zaenkrat gre vse po načrtih. Po napornih klubskih sezonah smo na uvodnih treningih osvežile našo telesno pripravljenost, veliko smo delale tudi na taktiki. Obnovile smo principe igre v napadu in obrambi ter dodale že nekaj novih taktičnih zamislic. Naslednji teden v Mariboru bomo prav gotovo prestavile v višjo prestavo, saj bodo treningi še intenzivnejši. Konec tedna nas čaka tudi prva pripravljalna tekma proti Portugalski, ki se jo že zelo veselimo," je za uradno spletno stran Košarkarske zveze Slovenije dejala Maruša Seničar .

EP bodo letos prvič gostile štiri države, gostiteljice 40. ženskega eurobasketa so Češka (Brno), Nemčija (Hamburg), Grčija (Pirej) in Italija (Bologna). Vsako prizorišče bo med 18. in 22. junijem gostilo uvodni skupinski del prvenstva. Po prostem dnevu bo zaključni del turnirja med 24. in 29. junijem potekal v grškem Pireju, kjer bodo kronane tudi evropske prvakinje.

Slovenske košarkarice bodo petič zapored zaigrale na EP. Nastopile bodo v skupini B v Bologni. Izbranke selektorja Dikaioulakos bodo turnir stare celine začele 18. junija ob 17.30 proti Litvi. Slovenke bodo drugo tekmo igrale 19. junija proti gostiteljici Italiji, tekma se bo začela ob 21. uri. Tretji obračun slovensko vrsto čaka 21. junija ob 17.30 proti Srbiji.