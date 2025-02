Oblakova o Dončiću: Verjamem, da Luka te odločitve ni sprejel z veseljem

Teja Oblak je prve štiri kvalifikacijske nastope za EP spremljala po televiziji, saj si je marca poškodovala koleno. Brez nje so Slovenke zabeležile tri zmage in poraz, tako da v skupini zasedajo prvo mesto in so le še korak oddaljene od uvrstitve na prvenstvo, ki bo konec junija v Brnu, Hamburgu, Pireju in Bologni.

"Poškodba je brez dvoma za menoj. V glavi nimam nobenih zavor, morda potrebujem le malo več časa, da se ogrejem. Spoznala sem, da želim še naprej igrati košarko in dokler bo ta želja prisotna, se bom z veseljem udeleževala tudi reprezentančnih akcij."

Slovenija bo v zadnjih dveh krogih kvalifikacij igrala v Bolgariji (četrtek) in proti Finski v nedeljo na Kodeljevem. Ob prisotnosti Shepard, ki ima na dveh tekmah Slovenije povprečje 23 točk in 20 skokov, sta dve zmagi povsem realen cilj. "Želimo zmagati na obeh tekmah in na evropsko prvenstvo napredovati kot prvouvrščena ekipa v skupini. Jessica Shepard je izjemna okrepitev za reprezentanco. Na obeh tekmah, na katerih je igrala, je pokazala izjemno borbenost in učinkovitost, hkrati pa je izjemna oseba tudi zunaj igrišča. Je zelo pozitivna in prijetna, prav to smo potrebovali v ekipi," je dodala Oblak.