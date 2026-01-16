Naslovnica
Košarka

'Obljubili smo si eno, delali pa nekaj povsem drugega'

Los Angeles, 16. 01. 2026 07.58

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Kljub novi odlični predstavi slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića, ki je bil z 39 točkami z naskokom prvo ime obračuna proti Charlotte Hornetsom, so morali jezerniki na koncu priznati premoč nadarjeni zasedbi iz Severne Karoline (117:135). V taboru 17-kratnih prvakov lige NBA je bilo vzdušje po tekmi temu primerno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Obrazna mimika najboljšega strelca obračuna v Crypto.com Areni je bila na druženju z novinarji po prepričljivem porazu s Charlotte Hornetsi dovolj zgovorna. Luka Dončić je po četrti ničli Los Angeles Lakersov na zadnjih petih tekmah objektivno ocenil, da je bila ekipa iz Severne Karoline tri četrtine preprosto boljša od 17-kratnih prvakov lige NBA. 

"Začeli smo odlično in si priigrali določeno prednost. A ko bi morali samo nadaljevati v podobnem ritmu, so oni povsem zagospodarili na parketu in tekmo mirno pripeljali do konca," je razočarano dejal Dončić, z 39 točkami, štirimi podajami in tremi skoki prvo ime dvoboja v Kaliforniji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Pred tekmo smo si obljubili eno, kasneje pa delali nekaj povsem drugega. Po zmagi nad Atlanto smo verjeli, da lahko ponavljamo takšne tekme v serijah, a očitno smo tokrat naleteli na preveč razpoloženega nasprotnika," je nadaljeval slovenski zvezdnik in dodal, da so Lakersi znova odigrali preveč medlo v obrambi.

"Ko dovoliš takšni ekipi, kot je Charlotte, da se razigra v napadu, jo je zelo težko ustaviti. Že pred tem so večkrat opozorili nase z odličnimi igrami. Sršeni imajo mlado in nadarjeno zasedbo na čelu LaMelom Ballom (30 točk), Brandonom Millerjem (26 točk) in Milesom Bridgesom (25 točk). Moramo najti rešitve za takšne tekme, še posebej po tako dobro odigranem dvoboju, kot je bil pred dnevi proti Atlanti. Nič ne pomaga, če eno tekmo odigramo na želeni ravni, nato pa čez dva dni vse skupaj vržemo skozi okno," je bil slikovit Luka Dončić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba los angeles lakers charlotte hornets luka dončić

Drago 123
16. 01. 2026 09.21
Pa kaj ste spet delali igrate vroče mrzlo danes je bilo zelo mrzlo
Odgovori
0 0
Amor Fati
16. 01. 2026 09.12
Cirkus.
Odgovori
0 0
StAnalitik
16. 01. 2026 09.11
V Dallasu so pravilno naredili.Vsaj dolarje so prišparali.
Odgovori
0 0
brabusednet
16. 01. 2026 09.07
Nič od prstana,če bo šlo tako naprej.
Odgovori
+1
1 0
Buča hokaido
16. 01. 2026 09.06
S tem, da ves čas solira, hoče pokazati, kako dober je. Kmalu ga bodo siti.
Odgovori
+1
1 0
Minifa
16. 01. 2026 08.47
Vsako leto je slabši.
Odgovori
+5
5 0
gongash
16. 01. 2026 08.45
Košarka ni solo igra
Odgovori
+4
4 0
