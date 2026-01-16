'Obljubili smo si eno, delali pa nekaj povsem drugega'

Obrazna mimika najboljšega strelca obračuna v Crypto.com Areni je bila na druženju z novinarji po prepričljivem porazu s Charlotte Hornetsi dovolj zgovorna. Luka Dončić je po četrti ničli Los Angeles Lakersov na zadnjih petih tekmah objektivno ocenil, da je bila ekipa iz Severne Karoline tri četrtine preprosto boljša od 17-kratnih prvakov lige NBA.
"Začeli smo odlično in si priigrali določeno prednost. A ko bi morali samo nadaljevati v podobnem ritmu, so oni povsem zagospodarili na parketu in tekmo mirno pripeljali do konca," je razočarano dejal Dončić, z 39 točkami, štirimi podajami in tremi skoki prvo ime dvoboja v Kaliforniji.
"Pred tekmo smo si obljubili eno, kasneje pa delali nekaj povsem drugega. Po zmagi nad Atlanto smo verjeli, da lahko ponavljamo takšne tekme v serijah, a očitno smo tokrat naleteli na preveč razpoloženega nasprotnika," je nadaljeval slovenski zvezdnik in dodal, da so Lakersi znova odigrali preveč medlo v obrambi.
"Ko dovoliš takšni ekipi, kot je Charlotte, da se razigra v napadu, jo je zelo težko ustaviti. Že pred tem so večkrat opozorili nase z odličnimi igrami. Sršeni imajo mlado in nadarjeno zasedbo na čelu LaMelom Ballom (30 točk), Brandonom Millerjem (26 točk) in Milesom Bridgesom (25 točk). Moramo najti rešitve za takšne tekme, še posebej po tako dobro odigranem dvoboju, kot je bil pred dnevi proti Atlanti. Nič ne pomaga, če eno tekmo odigramo na želeni ravni, nato pa čez dva dni vse skupaj vržemo skozi okno," je bil slikovit Luka Dončić.
