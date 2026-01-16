'Obljubili smo si eno, delali pa nekaj povsem drugega'

Obrazna mimika najboljšega strelca obračuna v Crypto.com Areni je bila na druženju z novinarji po prepričljivem porazu s Charlotte Hornetsi dovolj zgovorna. Luka Dončić je po četrti ničli Los Angeles Lakersov na zadnjih petih tekmah objektivno ocenil, da je bila ekipa iz Severne Karoline tri četrtine preprosto boljša od 17-kratnih prvakov lige NBA.

"Začeli smo odlično in si priigrali določeno prednost. A ko bi morali samo nadaljevati v podobnem ritmu, so oni povsem zagospodarili na parketu in tekmo mirno pripeljali do konca," je razočarano dejal Dončić, z 39 točkami, štirimi podajami in tremi skoki prvo ime dvoboja v Kaliforniji.