Obračun (morebitnih) soigralcev dobil James, slavil tudi Toronto

Los Angeles Lakersi so zmagali šestič v nizu pred domačimi gledalci, poleg trojnega dvojčka LeBrona Jamesa(22 točk, 14 podaj in 12 skokov) pa sta se izkazala še Kyle Kuzma(23 točk) in Ivica Zubac(16 točk in 11 skokov). Pri gostih je Anthony Davis, ki so ga v zadnjem času povezovali tudi z Jezerniki, 30 točkam dodal še kar 20 skokov, a so Pelikani izgubili še tretjič zapored. Julius Randle je na prvi tekmi pri nekdanjih delodajalcih dodal 21 točk, Jrue Holidaypa se je ustavil pri 18 točkah in desetih skokih.

James se je z Davisom pomeril prvič po odmevnem intervjuju za ESPN, v katerem je dejal, da bi bilo "izjemno", če bi si Lakersi z naslednjimi menjavami igralcev uspeli zagotoviti prihod zvezdnika New Orleansa. James je bil v javnosti zaradi izjav deležen številnih kritik, tudi trener New Orleansa Alvin Gentry pa je pred tokratnim obračunom jasno in glasno dejal, da Davisa do izteka pogodbe ne bodo poslali k Lakersom ali kateri koli drugi franšizi.

Več sledi!

Izidi rednega dela sezone lige NBA:

Charlotte Hornets ‒ Detroit Pistons 98:86

Toronto Raptors ‒ Cleveland Cavaliers 126:110

Brooklyn Nets ‒ Indiana Pacers 106:114

New York Knicks ‒ Atlanta Hawks 107:114

Boston Celtics ‒ Milwaukee Bucks 107:120

Chicago Bulls ‒ Orlando Magic 90:80

San Antonio Spurs ‒ Minnesota Timberwolves 124:98

Portland Trail Blazers ‒ Utah Jazz 90:120

Sacramento Kings ‒ Memphis Grizzlies 102:99

Los Angeles Lakers ‒ New Orleans Pelicans 112:104