Obračun 'težke konjenice' v Philadelphii pripadel Bostonu

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Boston je v Philadelphii prišel do četrte zaporedne zmage in skupno devete ter je ob dveh porazih prevzel vodstvo v vzhodni konferenci. Tudi 76ers imajo devet zmag, a imajo ob tem na svojem računu zdaj tri poraze. Tretji so z izkupičkom 7-3 Detroit Pistons. V dvoboju dveh soigralcev iz minule sezone pri Bostonu je imel Jayson Tatum pri keltih zadnjo besedo.

Jayson Tatum FOTO: Profimedia

Dosegel je 21 točk, medtem ko jih je Jaylen Brown, ki je poleti odšel v Philadelphio, dosegel le 13. Tatum je sicer Browna, s katerim sta leta 2024 osvojila naslov lige NBA, pred tekmo želel pozdraviti, a ga je slednji ignoriral. Pri Bostonu je bil sicer s 36 točkami najboljši Paul George, pri Philadelphii pa s 24 pa Tyrese Maxey.

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Celtics so v dvoboju prevzeli zgodnje vodstvo, medtem ko so domači navijači žvižgali Tatumu pri vsaki njegovi posesti žoge. V nadaljevanju je vajeti prevzel izkušeni George, ta je poleti v Brownovi menjavi odšel v nasprotno smer v Boston, in zadel šest trojk v 11 poskusih. 76ers so sicer dvoboj izenačili pri 76:76, a so gostje strnili svoje vrste in v zadnji četrtini potrdili zmago.

Jalen Brunson FOTO: AP

Aktualni prvaki lige New York Knicks so ponoči prav tako prišli do četrte zaporedne zmage, s katero so zdaj pri izkupičku 6-4 na četrtem mestu vzhoda. Tokrat v domačem Madison Sqaure Gardnu niso imeli težjega dela z zadnjeuvrščeno ekipo vzhodne konference Milwaukee Bucks (1-10). Jalen Brunson je pri kratkohlačnikih vpisal 23 točk, Karl-Anthony Towns jih je dodal 21 ob 16 skokih.

Na vrhu zahodne konference so Los Angeles Lakers (10-2), zasedba slovenskega zvezdnika Luke Dončića pa je bila tokrat prosta. Naslednjo tekmo bodo jezerniki igrali v noči na četrtek (02.00), ko bodo proti Milwaukeeju skušali podaljšati zmagoviti niz na sedem tekem.

Giannis Antetokounmpo FOTO: Profimedia

Na preostalih tekmah večera pa so Phoenix Suns s 133:110 odpravili Los Angeles Clippers, Miami Heat je bil na krilih 30 točk Giannisa Antetokounmpa s 115:109 boljši od Utah Jazz, Orlando Magic pa je s pomočjo 33 točk Franza Wagnerja s 107:100 ugnal Sacramento Kings.

Za vrh zahoda se borijo tudi košarkarji Oklahoma City Thunder, ki pa so tokrat v gosteh doživeli visok poraz s 103:123 proti Portland Trail Blazers. Oklahoma (8-3) je s tretjim porazom nekaj mest na lestvici izgubila, Portland pa je zdaj pri izkupičku 7-3 na osmem mestu v zelo zgoščeni prvi polovici lestvice zahodne konference. Trail Blazers so odločilno razliko naredili v drugem polčasu, k zmagi sta 25 oziroma 24 točk prispevala Damian Lillard in Deni Avdija. Za Thunder je Shai Gilgeous-Alexander vpisal 26 točk.