Obračun večera Brooklynu, Utah spet v zmagovitih tirnicah

Velika trojka Brooklyn Netsov, Kevin Durant, James Harden in Kyrie Irving, je prvič po odmevnem prihodu Hardna iz vrst Houston Rocketsov upravičila pričakovanja in v severnoameriški košarkarski ligi NBA popeljala Mrežice do zmage nad Los Angeles Clippersi. Pri tem je v zadnji četrtini uspešno zaustavila tudi sloviti dvojec Clippersov, Kawhija Leonardain Paula Georgea.

Irving je k zmagi prispeval 39 točk, od tega je zadel šest trojk, Durant je zbral 28 točk, Harden pa jih je dodal 23 in dosegel 50. trojni dvojček rednega dela sezone v karieri; ob 23 točkah še 14 podaj in 11 skokov. Omenjena trojica je dosegla 29 od skupno 36 točk Brooklyna v odločilni zadnji četrtini ter skupno 90 točk, s katerimi je prekinila niz treh zaporednih zmag Clippersov.

Irving: Mislim, da nam je uspelo napraviti vtis

"Vedeli smo, da bodo fantje k tekmi pristopili agresivno in odločno, da imajo odlična igralca Leonarda in Georgea in so sploh res dobra ekipa. Zato smo se zavedali, da želimo nanje napraviti vtis. Mislim, da nam je uspelo. To je bila zmaga celotne ekipe in upam, da bomo takšno predstavo ponavljali vsak večer," je po zmagi dejal Irving.

Irving se je izkazal z najboljšim strelskim dosežkom v sezoni: