Obračun z evroligaši odličen test za košarkarske zmaje

V okviru Ljubljanskega festivala športa, ki bo 5., 6. in 7. septembra potekal v Ljubljani, se bo v petek, 6., in v soboto, 7. septembra, v ljubljanski Hali Tivoli odvil pravi košarkarski spektakel. Na močnem mednarodnem turnirju bodo nastopili aktualni prvak Evrolige, Panathinaikos, prvak Evrolige iz sezone 2021/22, Anadolu Efes, dvakratni udeleženec četrtfinala najmočnejšega košarkarskega tekmovanja v Evropi, Bayern Basketball, ter gostitelji turnirja, aktualni slovenski državni, pokalni in superpokalni prvaki, košarkarji Cedevite Olimpije.

Turnir, ki bo prijateljske narave, saj bodo vse štiri ekipe v fazi priprav na prihajajočo tekmovalno sezono 2024/25, bodo popestrile številne aktivnosti v bližini Hale Tivoli, ki se bodo odvijale pred, med in po zaključku tekme. Tudi Ljubljanski festival športa, ki se je prvič odvil leta 2023, bo popestren s številnimi delavnicami in aktivnostmi vseh klubov, ki delujejo v Mestni občini Ljubljana.

Turnir v Hramu slovenske košarke bo potekal v petek in soboto. Najprej bosta na sporedu obe polfinalni tekmi, v soboto pa bosta potekali še tekma za tretje mesto in finalna tekma. V prvem polfinalu se bosta udarila Cedevita Olimpija in aktualni prvak Evrolige, Panathinaikos, v drugem, ki bo ob 20.30, pa Anadolu Efes in Bayern Basketball. V soboto bosta na sporedu še obe tekmi za končno razvrstitev, prva se bo začela ob 16.00, druga pa ob 18.30.