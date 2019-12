Obradović brez dlake na jeziku: Ligo NBA vodi 'mafija'

Ponudba Detroit Pistons? Le govorice Tudi sam naj bi imel pred leti - natančneje -, ko je poleti leta 2012 po dolgih in uspešnih 13 letih zapustil klop atenskega Panathinaikosa, ponudbo Detroit Pistonsov. "Z legendarnim Joejom Dumarsom sva dolgoletna tesna prijatelja, in ko sem odšel iz Aten, sem se za mesec dni odpravil čez lužo v poletni tabor NBA. Bolj kot za resno ponudbo, je šlo za natolcevanja določenih medijev, ki so najino prijateljstvo enačili z mojim morebitnim angažmajem v ZDA. V Evropi mi je prelepo, zato se nikoli nisem obremenjeval z ligo NBA. Kot sem že dejal, s finančnega vidika se Evroliga ne more primerjati z NBA-jem, kar se organizacije in zanimivosti košarkarskih tekem tiče, pa je Evropa v veliki prednosti," je brez dlake na jeziku poudaril Obradović in se ob koncu dotaknil že omenjene zaprtosti tekmovanja onkraj Atlantika.

Ligo NBA vodi 'mafija'

"Prepričan sem, in to več kot 100-odstotno, da je v Evropi veliko kakovostnih strokovnjakov, ki bi brez kakršnih koli težav na daljši rok uspelo v ligi NBA. Še več, menim, da bi se ameriški trenerji morali večkrat odpraviti na staro celino in prisostvovati na katerem od seminarjev, kjer bi imeli kaj za videti oziroma slišati. Nihče me ne more prepričati v to, da so evropski strokovnjaki slabši od ameriških. Nihče! Ker ligo NBA vodi mafija, naši trenerji ne dobijo pravih priložnosti za dokazovanje, ki bi si jo glede na svoje znanje in izkušnje nedvomno zaslužili," je zaključil veliki 'Žoc'.