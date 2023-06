Obradović čustven po porazu Partizana: Kam gre ta svet?

Po bledi predstavi Partizana je trener Željko Obradović pozornost na novinarski konferenci preusmeril na enega poglavitnih košarkarskih problemov na Balkanu. "Pred dnevi sem si ogledal finalni obračun Partizana in Zvezde iz leta 1987. Takrat so navijači obeh ekip glasno skandirali "titula", kar se dandanes žal več ne dogaja. Ob prihodu na tekmo nas je pričakal otrok v spremstvu mame, ki je pljuval po avtobusu in v zrak držal sredinec. Želel bi si, da do takšnih stvari na zadnji tekmi ne prihaja, saj si nobena od ekip tega ne zasluži," je bil po četrti finalni tekmi čustven trener Partizana.

63-letni Srb se je dotaknil tudi incidentov, ki se dogajajo med tekmami. "Je na tekmi sploh delegat? Na prvih dveh obračunih so na parket prileteli dva kovanca in vžigalnik. Upam, da tega na peti tekmi ne bo. Zaslužimo si finale, po katerem se bo govorilo o košarki. Obe ekipi premoreta veliko mero izjemnih košarkarjev, za katere se bojim, da zaradi naše folklore ne bodo želeli ostati v Beogradu. Sam sem prijatelj s košarkarji in navijači Zvezde, ki so me po tekmi poklicali in se opravičili. Ne vem, zakaj obstajajo ljudje, ki širijo sovraštvo," je v monologu pred novinarji povedal glavni trener Partizana.