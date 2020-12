Obradović ni več trener Crvene zvezde, vrača se Radonjić

Včeraj je prišlo do menjave trenerja pri trenutno najboljšem srbskem košarkarskem moštvu, beograjski Crveni zvezdi. Rdeče-beli, ki nastopajo v elitni evroligaški konkurenci, so ostali brez prvega trenerja. Kot so sporočili na klubski spletni strani, je bila ločitev s prvim trenerjem Sašo Obradovićem in njegovim štabom sporazumna, ob tem pa so še zapisali: "KK Crvena zvezda mts se ob tej priliki zahvaljuje Saši Obradoviću za ves trud, delo in velik profesionalizem, ki ga je pokazal v času svojega delovanja pri Crveni zvezdi, in mu želi veliko uspeha v nadaljnjem profesionalnem delu in karieri. Klub se je s Sašo Obradovićem razšel v najboljših odnosih, kot je za igralsko legendo kluba in človeka, ki je pustil močan pečat v zgodovini kluba, primerno."

Crvena zvezda je vodilno moštvo regionalne lige ABA, v kateri je zabeležila devet zmag in le en poraz. Slabše jim gre v Evroligi, kar je verjetno tudi razlog za spremembo na trenerski klopi. Beograjčani so veliko vložili v moštvo, imajo kopico tujih igralcev, a so v tej elitni evropski klubski konkurenci dosegli le pet zmag, izgubili pa so enajstkrat in so na 14. mestu lestvice (v konkurenci je 18 moštev).

Novice o tem, kdo bo njegov naslednik, na klubski spletni strani ni bilo, a hitro se je pojavila vest, da se na klop beograjskega kluba vrača Dejan Radonjić, kar je potrdil njegov agent. Radonjić je uspešno vodil rdeče-bele med letoma 2013 in 2017, nato pa je prevzel münchenski Bayern, a je nato letos januarja tam ostal brez službe. Bavarsko moštvo je nato do konca sezone vodil njegov pomočnik Oliver Kostić, poleti pa je trenersko mesto pri Bayernu prevzel Italijan Andrea Trinchieri, ki je pred tem vodil moštvo velikega rivala Crvene zvezde, mestnega tekmeca Partizana. Bayern je v tej sezoni skorajda hit Evrolige, saj igra izvrstno in je na tretjem mestu lestvice, zbral je 10 zmag in pet porazov, v moštvu pa ima pomembno vlogo tudi slovenski reprezentant Žan Mark Šiško.