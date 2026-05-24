Košarka

Obradović ni več trener Crvene zvezde

Beograd, 24. 05. 2026 17.08 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Saša Obradović

Saša Obradović ni več trener košarkarske beograjske ekipe Crvene zvezde, njegovo mesto pa bo do konca sezone zasedal Milan Tomić.

"Crvena zvezda obvešča javnost, da Saša Obradović ni več prvi trener članske ekipe. Klub se prejšnjemu trenerju zahvaljuje za angažiranost in predano delo v času bivanja v našem klubu. Ekipo bo v prihodnjem obdobju vodil naš nekdanji trener Milan Tomić, ki se mu klub zahvaljuje, da je sprejel prevzem ekipe v tem trenutku in jo bo vodil v finalu domačega prvenstva," piše v izjavi Crvene zvezde.

Crvena zvezda je zaostala za načrti. V Evroligi ni prišla v končnico, v ligiu ABA je izpadla v polfinalu proti Partizanu.
FOTO: Filip Roganovic - Budućnost VOLI

Obradović je po treh tekmah na začetku sezone nasledil Ioanisa Sferopolosa in začel s sedmimi zaporednimi zmagami v evroligi, a mu ni uspelo doseči zastavljenih ciljev kluba tako v najmočnejšem evropskem tekmovanju kot v ligi ABA. S Crveno zvezdo je februarja osvojil domači pokal.

"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
Najstnik vas morda odriva, a vas hkrati potrebuje bližje kot kdajkoli prej
Družina je zanjo vedno na prvem mestu
Pri 83 letih gibčna, kot da bi bila stara 20 let
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
Bezgovega sirupa ne pripravljamo le zaradi okusa: to so njegovi učinki na telo
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Tako se lahko zaščitite pred stresom
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Še ena zvezdnica na OnlyFansu
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
To se skriva v vaši steklenici za vodo, če jo samo splaknete
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Kotlina
Kavarna na Balkanu
Ja, Chef!
Delovna akcija
