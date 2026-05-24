Obradović ni več trener Crvene zvezde

"Crvena zvezda obvešča javnost, da Saša Obradović ni več prvi trener članske ekipe. Klub se prejšnjemu trenerju zahvaljuje za angažiranost in predano delo v času bivanja v našem klubu. Ekipo bo v prihodnjem obdobju vodil naš nekdanji trener Milan Tomić, ki se mu klub zahvaljuje, da je sprejel prevzem ekipe v tem trenutku in jo bo vodil v finalu domačega prvenstva," piše v izjavi Crvene zvezde.