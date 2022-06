Obradović po finalnem fiasku jadranske lige: To nima nobene zveze s košarko

Toda ta (balkanska) folklora, ki najvišjo možno raven primitivnosti in huliganizma običajno doseže prav v dvobojih med večnima beograjskima rivaloma, je v tokratni končnici na žalost vseh ljubiteljev regionalne košarke dobila novo dimenzijo. Na nobeni od petih finalnih tekem namreč ni šlo brez večjih incidentov, ki so privedli do večkratnih prekinitev in pobegov sodniške trojke v slačilnico. Za piko na i naporni sezoni v vseh pogledih se je odločilna peta tekma v kultni dvorani Pionir zavlekla pozno v noč, kar ne more biti dobra reklama za to prelepo igro z oranžno žogo. O tem je brez ovinkarjenja spregovoril tudi razočarani trener črno-belih Željko Obradović , ki je sicer čestital stanovskemu kolegu Dejanu Radonjiću na osvojeni lovoriki.

Upal je, da se govorice ob njegovi vrnitvi v Beograd ne bodo uresničile

"Ne glede na vse kot športnik vselej čestitam nasprotniku za osvojeni naslov prvaka. To je preprosto v moji naravi, čeprav smo v letošnji finalni končnici videli vse drugo razen košarke. To meče zelo slabo luč na to ligo, katere vodstvo bo moralo čim prej najti določene rešitve. Kajti v nasprotnem primeru to ne bo imelo več nobenega smisla," je po porazu v finalu na novinarski konferenci uvodoma dejal 62-letni strokovnjak iz Čačka, ki je na novinarsko vprašanje, kateri so bili prelomni trenutki, ki so tehtnico dokončno prevesili na stran Crvene zvezde, odgovoril: "Mislite, da bi po vsem tem lahko govorili o košarki? To nima nobene zveze s košarko, ta serija pa je še enkrat več potrdila, da je tekmovalna komisija lige pred zahtevno preizkušnjo. To, kar manjka, so jasna pravila za vse. Za čisto vsakega posameznika, ki na kakršen koli način soustvarja to ligo. Kaj bi bila ena od rešitev? Prvi kovanec ali plastenka pomeni prvi opomin. Drugi kovanec ali plastenka pa avtomatično izpraznitev dvorane. Brez izjem, ker to res nima nobenega smisla. Ob tem pa začrtati natančen pravilnik o drastičnih kaznih, ki bi marsikoga - želim si v to verjeti - odvrnile od ponovitev tovrstnega početja."