Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Željko Obradović po nizu porazov ponudil svoj odstop

Beograd, 26. 11. 2025 16.21 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.V.
Komentarji
6

Legendarni srbski košarkarski strokovnjak Željko Obradović je po zadnjem visokem evroligaškem porazu košarkarjev Partizana na gostovanju pri svojem nekdanjem klubu atenskem velikanu Panathinaikosu (91:69) ponudil svoj odstop.

Petinšestdesetletni Željko Obradović očitno ne najde izhoda iz (velike) rezultatske krize črno-belih, ki so na zadnjih osmih tekmah uspeli zmagati le enkrat.

Kot poročajo številni srbski (spletni) mediji, se je karizmatični Čačan za to potezo odločil po visokem torkovem evroligaškem porazu svojih košarkarjev v grški prestolnici pri tamkajšnjem velikanu Panathinaikosu, kjer je uspešno deloval kar trinajst sezon (1999-2012).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Obradović je na vročo klop Partizana sedel 25. junija 2021, upravni odbor kluba na čelu s predsednikom Ostojo Mijailovićem pa bo moral v najkrajšem možnem času sprejeti zelo težko odločitev. 

košarka kk partizan beograd evroliga željko obradović odstop
Naslednji članek

McCollum z osebnim rekordom prekinil katastrofalen niz

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ricola Swiss
26. 11. 2025 17.18
Sekulića, namesto Obradovića, Sekulić je resnično dober.
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
26. 11. 2025 17.12
Pokažite mu vrata.
ODGOVORI
0 0
trtr
26. 11. 2025 17.10
Naj sam odstopi a to pa nebi.
ODGOVORI
0 0
26. 11. 2025 17.08
Ta je pravi gospod in ve da je treba ponudit odstop, preden vsi vpijejo naj greš, ne pa tako kot Piksi, Sekula, Kekc, ...
ODGOVORI
0 0
Mean Cat
26. 11. 2025 16.58
Vazn da sekulic se naprej glumi gljivo
ODGOVORI
0 0
1butnskala
26. 11. 2025 16.49
+0
Srbovanje
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363