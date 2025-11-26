Željko Obradović po nizu porazov ponudil svoj odstop

Petinšestdesetletni Željko Obradović očitno ne najde izhoda iz (velike) rezultatske krize črno-belih, ki so na zadnjih osmih tekmah uspeli zmagati le enkrat.
Kot poročajo številni srbski (spletni) mediji, se je karizmatični Čačan za to potezo odločil po visokem torkovem evroligaškem porazu svojih košarkarjev v grški prestolnici pri tamkajšnjem velikanu Panathinaikosu, kjer je uspešno deloval kar trinajst sezon (1999-2012).
Obradović je na vročo klop Partizana sedel 25. junija 2021, upravni odbor kluba na čelu s predsednikom Ostojo Mijailovićem pa bo moral v najkrajšem možnem času sprejeti zelo težko odločitev.
