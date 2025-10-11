Obradović se po petih letih vrača na klop Crvene zvezde

Saša Obradović je velik del igralske kariere preživel v Crveni zvezdi. Zanjo je igral trikrat, in sicer v obdobjih od 1987 do 1993, 1994 in od 1999 do 2000. Kot trener je Obradović Crveno zvezdo že vodil od junija do decembra 2020.

Rojeni Beograjčan ima za seboj bogato igralsko kariero. Kot igralec je nosil tudi majice ekip, kot so Limoges, Alba Berlin, Virtus Roma, Budućnost, RheinEnergie Köln, kjer je leta 2005 začel tudi trenersko kariero. Treniral je še Kijev, Turow Zgorzelec, Doneck, Albo Berlin, Lokomotiv Kuban.