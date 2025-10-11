Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Obradović se po petih letih vrača na klop Crvene zvezde

Beograd, 11. 10. 2025 15.22 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
0

Nekdanji srbski reprezentant Saša Obradović je novi trener košarkarjev Crvene zvezde, so sporočili iz beograjskega kluba. Šestinpetdesetletni Obradović je na trenerski klopi rdeče-belih zamenjal grškega strokovnjaka Janisa Sferopulosa, ki so ga odpustili pred nekaj dnevi.

Saša Obradović je velik del igralske kariere preživel v Crveni zvezdi. Zanjo je igral trikrat, in sicer v obdobjih od 1987 do 1993, 1994 in od 1999 do 2000. Kot trener je Obradović Crveno zvezdo že vodil od junija do decembra 2020.

Rojeni Beograjčan ima za seboj bogato igralsko kariero. Kot igralec je nosil tudi majice ekip, kot so Limoges, Alba Berlin, Virtus Roma, Budućnost, RheinEnergie Köln, kjer je leta 2005 začel tudi trenersko kariero. Treniral je še Kijev, Turow Zgorzelec, Doneck, Albo Berlin, Lokomotiv Kuban.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Monaco ke popeljal do naslova prvaka Francije ter leta 2023 na zaključni turnir evrolige. Obradović je že opravil prvi trening z ekipo. V vlogi trenerja sedemkratnih prvakov regionalne lige Aba in devetkratnih prvakov srbske lige pa bo prvič na klopi zvezde na tekmi četrtega kroga evrolige proti Žalgirisu 14. oktobra v Beogradu.

"Crvena zvezda mu želi veliko uspeha, zdravja, zmag in trofej v novem izzivu v njegovi Crveni zvezdi," so začetek sodelovanja z Obradovićem pospremili v beograjskem klubu. Obradović je z reprezentanco osvojil tri naslove evropskih prvakov (1995, 1997, 2001) in en bron (1999). Ima tudi zlato kolajno s SP leta 1998, z olimpijskih iger pa srebrno (1996).

košarka crvena zvezda saša obradović janis sferopulos liga aba evroliga
Naslednji članek

Jokićev brat obsojen zaradi napada na navijača Lakersov

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286