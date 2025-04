'Obrambni' Dallas prejel 120 točk in ostal brez končnice

Odigrani sta bili tekmi play-ina za vstop v končnico košarkarske lige NBA. Dallas Mavericksi, lanski finalisti, so po porazu v Memphisu (106:120) ostali brez mesta v play-offu in so že končali sezono. Teksašanom ni pomagalo niti 40 točk Anthonyja Davisa. Pri zmagovalcih so trije košarkarji dosegli več kot dvajset točk. Sezono pa so z zmago v podaljšku v Atlanti podaljšali košarkarji ekipe Miami Heat (123:114).