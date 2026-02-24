Naslovnica
Košarka

Obrambni zid: Wembanyama s šestimi blokadami in 17 skoki

Memphis, 24. 02. 2026 07.30 pred 6 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Victor Wembanyama in Naji Marshall

Košarkarji San Antonia, drugouvrščene ekipe zahoda, so v derbiju severnoameriške košarkarske lige NBA v Detroitu premagali vodilno ekipo vzhoda Pistons s 114:103. Z 41 zmagami San Antonio za vodilnim Oklahoma Cityjem zaostaja za tri zmage, za Detroitom za eno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Michiganu je v dresu San Antonia spet blestel Victor Wembanyama, pot do zmage proti razigranemu Detroitu, ki je nazadnje dosegel pet zmag v seriji, pa je bila vse prej kot lahka. A 221 cm visoki Francoz je tokrat ob 21 točkah blestel predvsem v obrambi, zbral je 17 skokov in tekmecem blokiral kar šest metov.

Victor Wembanyama
Victor Wembanyama
FOTO: Profimedia

Tehtnica se je na stran gostov nagnila v uvodu v zadnjo četrtino, ko je ekipa iz Teksasa povedla z 90:75. V napadu je bil najbolj učinkovit Devin Vassell z 28 točkami, zadel pa je tudi sedem trojk. Toliko so jih zadeli vsi košarkarji Detroita skupaj in za uspeh jim je danes manjkal boljši odstotek (38) meta iz igre. "Želeli smo jim vsiliti svojo igro s čvrsto igro v obrambo ter hitrimi protinapadi, kar nam je uspelo. Dobro smo na postavljeno obrambo ustvarili tudi prostega igralca," je tekmo ocenil Vassell. Ključni del pa so bili razigrani košarkarji, saj je Detroit dobro pokrival Wembenyamo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V ostrem obračunu se je med igralci tudi zaiskrilo in Cade Cunningham je ob koncu prvega polčasa grobo podrl Stephona Castla, kar je močno razjezilo soigralca Keldona Johnsona, ki je zaradi odziva prejel tehnično napako. Nadaljevalo se je ostro in branilec Spurs Dylan Harper je v eni od akcij priletel v snemalca ob igrišču. Pri Detroitu je izstopal Jalen Duren, ki je s 25 koši vodil nalet Pistons, a je odpor domačih v končnici prekmalu popustil.

Kevin Durant
Kevin Durant
FOTO: AP

Dolgo serijo porazov je ponoči končal Sacramento. Po rekordnih 16 tekmah brez zmage se je zadnjeuvrščena ekipa lige veselila uspeha s 123:114 v Memphisu. Kralja v dresu Sacramento Kings za 13. zmago v sezoni sta bila ponoči Russell Westbrook s 25 točkami in Precious Achiuwa z 22 koši in 12 skoki. Na tretji tekmi večera pa je Houston doma s 125:105 nadigral Utah in po 35. slavju v sezoni na četrtem mestu zahoda za zmago ušel Los Angeles Lakers z Luko Dončićem za eno zmago.

Preberi še Lakersi so se spet ukvarjali s sodniki: 'V tem pogledu moramo biti tako jaz kot celotna ekipa boljši'

Vse je bilo jasno že po polčasu, ki ga je ekipa iz Teksasa dobila s 68:47. Jabari Smith Jr. je za domače dosegel 28 točk, izkušeni Kevin Durant je 18 točkam dodal 12 skokov, 20 točk je dosegel tudi Amen Thompson. Za goste sta levji delež točk dosegla Lauri Markkanen (29) in Brice Sensabaugh (26).

LA Lakers z Luko Dončićem so lahko analizirali domači poraz z Bostonom (89:111), po prostem večeru pa jih že v noči na sredo po slovenskem času čaka nov domači obračun z Orlandom.

Izidi:
Detroit Pistons - San Antonio Spurs 103:114

Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 114:123

Houston Rockets - Utah Jazz 125:105

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
