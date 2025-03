'Videl in doživel sem že marsikaj, a česa takega še ne'

Ob porazu s Phoenix Suns (125:116) jo je skupil še Brandon Williams, ki je do odhoda s parketa dosegel 13 točk ter obenem vknjižil po pet podaj in skokov. Tako se je omenjeni košarkar na seznamu odsotnih pridružil številnim soigralcem (Kyrie Irving, PJ Washington, Daniel Gafford, Dereck Lively II., Anthony Davis, Olivier-Maxence Prosper, Jaden Hardy in Kai Jones), ki so lahko le nemo spremljali (nov) prosti pad še do pred kratkim ene najbolj priljubljenih franšiz v prvenstvu.

Po zgodovinski menjavi in odhodu slovenskega košarkarskega virtuoza Luke Dončića k Los Angeles Lakersom se je v Dallasu vse začelo podirati kot hišica iz kart. Eden najbolj obupanih v tem trenutku pa je nedvomno trener prvakov iz leta 2011 Jason Kidd. "Če bi mi kdo pred začetkom sezone rekel, da bomo v enem od najpomembnejših delov tekmovalnega obdobja imeli tako veliko težav s poškodbami, bi ga resno vprašal o zdravju. A to je trenutno naša realnost. Kaj več vam težko povem," je na novinarski konferenci po porazu z neposrednim tekmecem v boju za zadnje mesto, ki še vodi v dodatne kvalifikacije za uvrstitev v končnico lige NBA, skrušeno dejal Kidd.