Obvezno cepljenje za sodnike v ligi NBA

Sporazum določa, da morajo biti vsi sodniki v celoti cepljeni, razen če gre za versko ali zdravstveno izjemo. Sodniki so se tudi dogovorili, da bodo sprejeli priporočene dodatne odmerke cepiv, so še zapisali v kratki izjavi za javnost. Pred tem so tudi nekateri klubi že sprejeli pravilnik o obveznem cepljenju svojih delavcev. Pri nekdanjem moštvu Gorana Dragića, Miami Heat, morajo biti vsi uslužbenci cepljeni do 1. septembra, v kolikor ne spadajo v skupino izjem, je objavljeno na spletni strani NBA.

Spet druge franšize so v času premora pred prihajajočo sezono svoje dvorane začasno spremenile v cepilne centre in omogočile brezplačno cepljenje proti covidu-19.