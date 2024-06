Napoved Saše Dončića: Naj Dallas dobi. Jaz bi najraje videl, da hitro

Vstopnica za veliki finale košarkarske lige NBA in nagrada za najkoristnejšega igralca finala zahodne konference – gre za zgodovinski uspeh najboljšega slovenskega košarkarja Luke Dončića in njegove ekipe Dallas Mavericks, ki se je do finala prebila prvič po letu 2011. Minnesoto so na kolena spravili na njihovem parketu, 25-letni slovenski superzvezdnik pa je gledalce pognal v jok že v prvi četrtini, zbral je namreč več točk kot celotna ekipa Minnesote skupaj.

Saša Dončić je zmago svojega sina doživel zelo čustveno. "Vem, da je to predvsem za mojega otroka velika stvar, vem, da si je tega zelo želel in verjamem, da se tu ne bodo ustavili. Kaj mu pa lahko rečem ob takšnem trenutku? Stisneš ga, objameš ga, čestitaš mu. Iskreno se niti ne spomnim več, kaj sem mu rekel," je povedal. Na enem izmed posnetkov so Luki po slavju iz rok vzeli pivo. Je bil to namig, da še ni čas za slavje? "To je bila po domače fora. Pivo je v bistvu dobrodošlo po takšnem naporu. Je čas za slavje, čaka ga pa seveda še ena stopnička," pravi. Luka pravi, da je Boston trenutno najboljša ekipa v NBA, vendar pa se s tem njegov oče ne strinja. "Najboljšo igro, najboljšo formo je za mene pokazal Dallas, meni osebno je Dallas v tem finalu favorit. Je pa res, da bo imel Boston prednost domačega igrišča, ampak mislim, da se je v tem play offu že večkrat pokazalo, da domače igrišče ne predstavlja neke prevelike prednosti. Igralci Dallasa so taki skromni, prepuščajo vlogo favorita nasprotniku, potem pa na igrišču pokažejo, da so vseeno boljša ekipa," je povedal.

Glede igre v Bostonu je dodal, da zagotovo ne bo lahko. Meni, da bi lahko od dveh tekem dobili eno, a da ga ne bi presenetilo, če bi zmagali celo obe. Poudaril je, da Dallas v zadnjih tekmah igra zares vrhunsko obrambo. Tudi kritike Jasona Kidda se mu niso zdele na mestu, saj pravi, da ekipo vodi brez napake. "Ni naredil niti najmanjše napake. Ima izkušnje, miren je, videti je, da je zelo fokusiran, za sabo ima ekipo trenerjev. Verjamem, da bodo tudi njegove izkušnje vplivale na potek finalne serije. Jason Kidd ima že kot igralec prstan, verjamem pa, da ga bo letos dobil tudi kot trener," pravi. "Kar se tiče obrambe, so močni, imajo močne posameznike, predvsem v obrambi, ampak njihovo največje orožje je pa to, da so postavili en dober kolektiv, da so družina, da velja vsi za enega eden za vse. Ta nek kolektivni duh, neke vezi prijateljstva, ki so se spletle. To je enkratno in to je največje orožje Dallasa," je prepričan.

Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

"Moja napoved – naj Dallas dobi" V kakšnem stanju pa je trenutno Luka, imel naj bi nekaj težav s poškodbami? "Ne vem, kje ste to videli, ampak mislim, da je v vseh teh tekmah pokazal, da je v super stanju. Utrujen je, kar je trudi normalno na ritem vseh tekem. Kar se tiče zdravstvenega stanja, pa so kakšne mikro poškodbice, ampak to je ta faza tekmovanja, da ko prideš pred polno dvorano in se tekma začne, pozabiš na take poškodbe," pojasnjuje Dončić.