Oče Novaka Đokovića: Bogatim zahodnjakom je pokazal, da smo enaki

Še posebej je bilo to opazno v finalu, v katerem je bil Novak Đokovićpo izjemnem preobratu boljši od Avstrijca Dominica Thiema. Avstralski ljubitelji tenisa, veliko s srbskimi koreninami jih je sicer glasno navijalo za svojega ljubljenca, so se večinoma postavili na stran izzivalca, ki pa mu na koncu ni uspelo pripraviti presenečenja.

"Sedemkratni prvak OP Avstralije igra na osrednjem igrišču, kjer nikoli ni izgubil finala, meri pa se z avstrijskim igralcem - in občinstvo podpira Avstrijca. Predstavljajte si, kakšno pomanjkanje spoštovanja je to do Novaka. Moj sin ni storil ničesar, da bi ga sovražili. Vedno je nek 'ampak', ko govorijo o njegovih uspehih. To je manjšina v primerjavi z veliko večino Srbov, ki so ponosni na Đokovića," je bil v pogovoru za Telegrafoster Đokovićev oče Srđan Đoković.

"To je šport bogatih in ne razumejo, da je lahko kdo iz majhne in revne Srbije najboljši na svetu v zadnjih desetih letih. To, da so proti njemu, mu da dodatno energijo in po vseh statističnih podatkih bo najboljši v zgodovini. Najboljši vseh časov bo in takrat, ko bo končal kariero, bo živel blizu svojih ljudi v Srbiji."

'Mislijo, da so nad nami'

Da "niso bili pošteni", je Srđan Đoković obtožil že občinstvo, ki je v živo spremljalo lanski finale Wimbledona, v katerem je 32-letni beograjski teniški as premagal švicarskega veterana Rogerja Federerja. Srđan Đoković se je v svoji analizi dotaknil tudi nedavnih pritožb španskega zvezdnika Rafaela Nadala, ki je v januarskem finalu pokala ATP v Sydneyju izgubil živce zaradi (po njegovem mnenju) motečega navijanja srbskih navijačev.

"V Sydneyju, ko je Srbija osvojila pokal ATP, je bilo veliko Srbov in Nadal temu ni bil kos. To se je Novaku dogajalo zadnjih 15 let, pa se nihče ne pritožuje. Novak je v Madridu, Londonu ali New Yorku, v bogatem zahodnem svetu, kjer mislijo, da so nad nami, pokazal, da smo enaki, da smo stara evropska civilizacija, ki se ji ni potrebno česar koli sramovati,"je z eksplozivnim intervjujem nadaljeval Srđan Đoković.

"Novak se ne bo ustavil pri sedemnajstih velikih slamih, letos bo poskusil napasti rekord dvajsetih naslovov Rogerja Federerja in 6. ali 7. oktobra lahko doseže njegov rekord po številu tednov kot številka ena na lestvici ATP. To nam je še ostalo, poleg zlatega odličja z olimpijskih iger v Tokiu. Ne bomo se sprostili do konca US Opna. Sredi septembra bomo lahko podali ocene. Čakajo naš še trije veliki slami. Ko jih osvojimo, bo to trenutek za ocenjevanje."

Stara evropska civilizacija

Malce več je Srđan Đoković povedal tudi o dramatičnem finalu v Melbournu in priznal, da je večji del dvoboja izpustil, ker se je zaradi nervoze raje vozil po mestu, nato pa skupaj s sinovim trenerjem, Splitčanom Goranom Ivaniševićemin sodelavci, v častni loži proslavljal nov velik uspeh.

"Med finalom mi ni bilo lahko, a vem, da je moj sin najboljši športnik na svetu. Na pomembnih turnirjih je najboljši in to je spet dokazal. V finalu proti Thiemu sem močno trpel, težko je bilo zdržati. Začetka dvoboja nisem videl, eno uro in pol sem se vozil po mestu in prišel sredi četrtega niza. Ko boste postali starši, boste to razumeli. Otroci so tisti, ki nas bodo nasledili, to pa je bistvo življenja. Moji otroci so izjemni v vseh pogledih in v številnih pogledih so že dolgo tega presegli očeta. To je moj največji uspeh," je bil čustven starejši Đoković.

"Med vojno smo bili ves čas skupaj. Imel je dvanajst let, Marko osem in Đorđe štiri. Vsi smo zbežali iz sobe, ko so se začela bombardiranja, saj smo ves čas spali skupaj. Bombardirali so našo državo, naše ljudi, naše otroke. Toda Novak je vzoren primer: pokazal je, da kljub vojni ni nič nemogoče, da smo stara evropska civilizacija, ki se bori za svoj status, in tega, da se borimo zase in pojemo naše domoljubne pesmi, ki ne škodujejo nikomur, nam ne more prepovedati nihče."