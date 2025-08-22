Svetli način
Oče zvezdnika Jaylena Browna aretiran zaradi poskusa umora

Boston, 22. 08. 2025 17.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Oče zvezdnika 18-kratnih prvakov Lige NBA Boston Celtics Jaylena Browna se je znašel v hudih težavah. Obtožen je poskusa umora, potem ko naj bi v prepiru na parkirišču v Las Vegasu večkrat zabodel moškega.

Jaylen Brown
Jaylen Brown FOTO: AP

Policija Las Vegasa je sporočila, da so po sredinem incidentu aretirali 57-letnega moškega. Gre za Quentona Marsellesa Browna, ki je trenutno pridržan v pripornem centru okrožja Clark. Prvič se je na sodišču pojavil v četrtek, ko so varščino določili v znesku 259.000 evrov.

Po policijskem poročilu so priče policiji povedale, da se je prepir začel, ko je Brown udaril vrata sosednjega avtomobila, ko je izstopal iz svojega športnega terenskega vozila. Brown in neimenovana žrtev sta se nato sprla, preden je Brown domnevno potegnil nekaj, kar je bilo videti kot nož, in žrtev večkrat zabodel, so policiji povedale priče.

Poročilo navaja, da je žrtev utrpela rane na hrbtu, zgornjem desnem delu prsnega koša, globoko rano na levi roki, ki jo je žrtev dobila, ko je roko dvignila v obrambni položaj, rano v predelu trebuha in zlom desnega rebra. Žrtev so po incidentu v kritičnem zdravstvenem stanju prepeljali v bolnišnico. Policija je Browna, ki ima prebivališče v Las Vegasu, prijeli nekaj časa po tem, ko je pobegnil s kraja dogodka.

košarka jaylen brown Quenton Marselles Brown poskus umora
