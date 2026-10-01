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Nekoč drugi izbor nabora zapušča ligo NBA in se seli na Kitajsko

ljubljana, 01. 10. 2026 13.38 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
D'Angelo Russell

D'Angelo Russell, ki je bil leta 2015 izbran kot drugi igralec nabora, se po neuspešni epizodi v dresu Dallasa seli v kitajsko ligo CBA. Okrepil bo ekipo Shanghai Sharks, ki je v pretekli sezoni končala 25-letno čakanje na naslov državnega prvaka.

D'Angelo Russell je bil leta 2015 s strani Los Angeles Lakersov izbran kot drugi igralec na naboru, pred njim je bil kot prvi s strani Minnesota Timberwolves izbran Karl-Anthony Towns. Russell je bil v krstni sezoni imenovan v drugo najboljšo peterko novincev za sezono 2015/16. A po vsega dveh letih igranja košarke v Los Angelesu je bil poslan v Brooklyn, v nasprotno smer pa sta bila poslana Brook Lopez in Kyle Kuzma. Tam si je Russell z dobrimi predstavami prislužil nastop na tekmi zvezd leta 2019, potem ko je zamenjal poškodovanega Victorja Oladipa.

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Po Brooklynu je Russell igral še za Golden State in Minnesoto Timberwolves, nakar se je vrnil k Jezernikom. Po še eni neuspeli avanturi pri sedemnajstkratnih prvakih lige NBA je 30-letnik odšel nazaj v Brooklyn pred selitvijo v Dallas, ki se je izkazal za zadnji klub Američana v ligi NBA. Njegovo povprečje skozi vse sezone v ligi NBA znaša 17 točk, 3 skoke in 5 asistenc na tekmo.

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Russell se bo po končani pogodbi z Dallasom podal na Kitajsko, kjer se je pridružil klubu Shanghai Sharks, ki je v prejšnji sezoni osvojil naslov v ligi CBA, ki je bil prvi naslov za Sharkse po sušnih 25 letih.

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košarka D'Angelo Russell kitajska Shanghai Sharks

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