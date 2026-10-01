Nekoč drugi izbor nabora zapušča ligo NBA in se seli na Kitajsko

D'Angelo Russell je bil leta 2015 s strani Los Angeles Lakersov izbran kot drugi igralec na naboru, pred njim je bil kot prvi s strani Minnesota Timberwolves izbran Karl-Anthony Towns. Russell je bil v krstni sezoni imenovan v drugo najboljšo peterko novincev za sezono 2015/16. A po vsega dveh letih igranja košarke v Los Angelesu je bil poslan v Brooklyn, v nasprotno smer pa sta bila poslana Brook Lopez in Kyle Kuzma. Tam si je Russell z dobrimi predstavami prislužil nastop na tekmi zvezd leta 2019, potem ko je zamenjal poškodovanega Victorja Oladipa.

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Po Brooklynu je Russell igral še za Golden State in Minnesoto Timberwolves, nakar se je vrnil k Jezernikom. Po še eni neuspeli avanturi pri sedemnajstkratnih prvakih lige NBA je 30-letnik odšel nazaj v Brooklyn pred selitvijo v Dallas, ki se je izkazal za zadnji klub Američana v ligi NBA. Njegovo povprečje skozi vse sezone v ligi NBA znaša 17 točk, 3 skoke in 5 asistenc na tekmo.