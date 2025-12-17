Naslovnica
Košarka

Katere so najvrednejše ženske ekipe na svetu?

Ljubljana, 17. 12. 2025 18.45

Avtor:
S.V.
New York Liberty - Phoenix Mercury

Še ne tako dolgo nazaj so se ženske franšize pri prodajah moških ekip dobesedno delile zraven. Danes vrednost 25 klubov presega 90 milijonov evrov, njihova skupna vrednost pa znaša skoraj pet milijard evrov.

Po treh desetletjih obstoja se WNBA nahaja v negotovem položaju, saj se lastniki ekip in sindikat igralk pogajajo o novi kolektivni pogodbi. Po dveh sezonah, ki sta prinesli rekorde v obiskanosti in televizijski gledanosti, si športnice med drugim želijo večji delež vse večjih prihodkov lige. Lastniki si seveda želijo zadržati stroške pod nadzorom, ko liga vstopa v svojo 30. sezono z bolj optimističnimi poslovnimi obeti kot kadar koli prej.

New York Liberty - Phoenix Mercury
New York Liberty - Phoenix Mercury
FOTO: AP

Če bosta strani dosegli dogovor in ohranili zagon, bo za vlaganje v ligo stala dolga vrsta investitorjev, pripravljenih vložiti denar. To pojasnjuje, zakaj WNBA kljub grožnji prekinitve dela prehiteva ostala ženska tekmovanja in športe.

Na Forbesovem prvem seznamu najvrednejših ženskih ekip na svetu prihaja vseh prvih pet iz WNBA na čelu z New York Liberty, ocenjeno na 340 milijonov evrov. Vseh 12 franšiz WNBA se po Forbesovi oceni uvršča med najboljših 25.

Preostanek seznama za leto 2025 sestavlja osem ekip ženske nogometne lige v ZDA ter pet evropskih nogometnih klubov - trije iz Anglije in dva iz Španije. Vseh 25 uvrščenih franšiz je vrednih več kot 90 milijonov evrov, povprečje znaša 190 milijonov evrov, spodnjo mejo pa po Forbesovih ocenah postavlja Seattle Reign FC z 90 milijoni evrov.

Nogometašice Arsenala
Nogometašice Arsenala
FOTO: AP

Skupna vrednost 25 ekip znaša 4,76 milijarde evrov, kar je neprimerljivo z razmerami pred nekaj leti, ko so bile ženske franšize včasih zgolj dodatek pri prodajah moških ekip istega lastništva. Omeniti velja rast Las Vegas Aces iz WNBA, ki so od nakupne cene 1,7 milijona evrov leta 2021, ko jih je kupil milijarder in lastnik Las Vegas Raiders (NFL) Mark Davis, zrasle na današnjo vrednost 264 milijonov evrov, kar jih uvršča na četrto mesto.

V Evropi so najbolje ocenjene nogometne ekipe Arsenala (221 milijonov evrov), Barcelone (217 milijonov evrov) in Chelseaja (213 milijonov evrov), ki zasedajo osmo, deveto ter 10. mesto.

ženski klubi forbes wnba

Komisar lige NBA ne popušča, prihajajo v Evropo

