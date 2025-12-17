Katere so najvrednejše ženske ekipe na svetu?

Po treh desetletjih obstoja se WNBA nahaja v negotovem položaju, saj se lastniki ekip in sindikat igralk pogajajo o novi kolektivni pogodbi. Po dveh sezonah, ki sta prinesli rekorde v obiskanosti in televizijski gledanosti, si športnice med drugim želijo večji delež vse večjih prihodkov lige. Lastniki si seveda želijo zadržati stroške pod nadzorom, ko liga vstopa v svojo 30. sezono z bolj optimističnimi poslovnimi obeti kot kadar koli prej.

Če bosta strani dosegli dogovor in ohranili zagon, bo za vlaganje v ligo stala dolga vrsta investitorjev, pripravljenih vložiti denar. To pojasnjuje, zakaj WNBA kljub grožnji prekinitve dela prehiteva ostala ženska tekmovanja in športe.

Na Forbesovem prvem seznamu najvrednejših ženskih ekip na svetu prihaja vseh prvih pet iz WNBA na čelu z New York Liberty, ocenjeno na 340 milijonov evrov. Vseh 12 franšiz WNBA se po Forbesovi oceni uvršča med najboljših 25.

Preostanek seznama za leto 2025 sestavlja osem ekip ženske nogometne lige v ZDA ter pet evropskih nogometnih klubov - trije iz Anglije in dva iz Španije. Vseh 25 uvrščenih franšiz je vrednih več kot 90 milijonov evrov, povprečje znaša 190 milijonov evrov, spodnjo mejo pa po Forbesovih ocenah postavlja Seattle Reign FC z 90 milijoni evrov.