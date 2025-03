Dončić: Od LeBrona se lahko le učim, vse ostalo so prazne besede

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Le Earvinu "Magicu" Johnsonu, Jerryju Westu in še aktivnemu LeBronu Jamesu je uspel enak dosežek kot slovenskemu košarkarskemu čarovniku Luki Dončiću, da so na eni tekmi v dresu legendarne franšize NBA iz Los Angelesa dosegli vsaj 30 točk in 15 podaj.

Dosežek, vreden dresa 17-kratnih prvakov, ki po besedah 26-letnega Ljubljančana dodatno obvezujejo, da bo v nadaljevanju sezone še boljši. "Vsaka tekma je nova priložnost za dokazovanje. Skušam delati tisto, kar po mnenju mnogih počnem najbolje, (pre)brati igro tekmeca v obrambi, da bi potem lažje zaposlil soigralce v najboljšem položaju za met. Dosežene točke na koncu dneva ne igrajo skorajda nobene vloge, saj so pomembne zgolj zmage moštva," je po tekmi novih presežkov uvodoma dejal Luka Dončić.