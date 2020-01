Od milijonarja do brezdomca: nekdanji košarkar lige NBA živi na ulici

Številni uporabniki Twitterja prek omenjenega družbenega omrežja pozivajo vodstvo lige NBA, naj priskoči na pomoč Delonteju Westu . 36-letni upokojeni košarkar iz Washingtona je leta 2015 končal športno pot v vrstah ekipe Texas Legends, potem ko je pet let nastopal tudi v ligi NBA za ekipe Seattle SuperSonic, Cleveland Cavaliers , Boston Celtics in Dallas Mavericks .

Njegove nekdanje soigralce in delodajalce so pretresli zadnji posnetki, ki se kot požar širijo po družbenih omrežjih, prikazovali pa naj bi Westa, ki ga je sredi ceste pretepel neznanec. West sicer živi na ulici in ima po nekaterih informacijah duševne težave, na objavljenih posnetkih ga vklenjenega ob robu ceste sprašujejo, kaj se je zgodilo, v precej nepovezanih stavkih pa ob številnih kletvicah zatrdi, da je imel njegov napadalec pištolo, in da je on pravi predsednik Združenih držav Amerike. Med tistimi, ki je obljubil pomoč, je tudi njegov nekdanji soigralec Jameer Nelson.

'Lahko le molimo'

"Slabo mi je, ko zdaj gledam posnetke Delonteja. Da odgovorim vsem, ki so z menoj želeli stopiti v stik glede te situacije ... Lahko le molimo zanj in za njegovo družino ter upamo, da poišče primerno pomoč,"je na družbenih omrežjih zapisal Nelson, ki je v karieri poleg Dallasovega in Bostonovega nosil tudi drese Orlando Magicov, Denver Nuggetsov, New Orleans Pelicansov in Detroit Pistonsov.

"Duševna motnja je nekaj, s čimer se spopada veliko ljudi in tega niti ne vedo, dokler ni včasih že prepozno. Nisem prepričan, kaj točno se dogaja z Dwestom, a ve, da sem v njegovem kotu in da mu bom pomagal skozi to. Da, govoril sem z njim v zadnjih nekaj mesecih, poskušal sem mu le stati ob strani kot prijatelj. Vem eno stvar, da če imaš duševne, čustvene ali telesne ovire v življenju, potem moraš govoriti z nekom. Ko pa rečem govoriti z nekom, mislim na zdravnika ali zdravnike. Ne tvoje starše, prijatelja, ženo, bratrance itn. Nekoga, ki ima reference glede pomoči ljudem v boju s tem, kar preživljaš. In prosim, da se zavedate, da ko objavljate videoposnetke ali fotografije nekoga, morda mislite, da pomagate, a morda jim še bolj škodujete. Ljudje imajo otroke in ti si ne zaslužijo biti osramočeni. Prosim, da molite!"