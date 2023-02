Od treh Slovencev uspešen le Vlatko Čančar

Čančar je tekmo proti Vročici začel v prvi peterki in v 28 minutah na parketu dodal še pet skokov, šest podaj ter po eno blokado in ukradeno žogo.

Brez zmage pa so še četrtič zaporedoma ostali Chicago Bullsi Gorana Dragića, ki so tokrat doma z 91:100 klonili proti ekipi Orlando Magic. Pri gostih so se izkazali Paolo Banchero z 22, ter Franz Wagner in Markelle Fultz s po 18 točkami.

Prvi strelec Bikov je bil Zach LaVine s 26 točkami, Dragić pa je v 11 minutah zbral dve točki in eno podajo ter izgubil dve žogi. Biki so ta čas v spodnjem delu lestvice vzhodne konference na 11. mestu.