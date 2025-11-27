Izvršni odbor Partizana zavrnil odstop Obradovića

Dan po odločitvi Željka Obradovića , da odstopi z mesta trenerja Partizana, se je izvršni odbor beograjskega kluba sestal na nujni seji.

"Izvršni odbor se je na predlog predsednika Ostoje Mijailovića soglasno odločil, da se ne strinja z odstopom Obradovića in da mu izkaže brezpogojno podporo, z željo, da ostane prvi trener KK Beograd ter sprejme potrebne ukrepe, ki bi prinesli izboljšanje rezultatov črno-belih," so sporočili iz Partizana.

Klub tako Obradovića naproša, naj še enkrat premisli o svojem odstopu, ga prekliče in nadaljuje s svojim delom na mestu trenerja. Kot poroča srbski Sportal, je Obradović, ki je po podanem odstopu odpotoval v Atene, že na poti v Beograd.

Srbski košarkarski strokovnjak je odstopno izjavo podal v sredo, dan po tem, ko je Partizan proti Panathinaikosu doživel že deveti poraz na 13 tekmah Evrolige. Vodstvo kluba z Mijailovićem na čelu se je od Obradovića sicer že poslovilo, a očitno bi si ga kljub slabemu rezultatskemu nizu želelo zadržati.