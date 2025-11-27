Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Izvršni odbor Partizana zavrnil odstop Obradovića

Beograd, 27. 11. 2025 15.24 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
2

Dan po nepreklicnem odstopu Željka Obradovića z mesta trenerja Partizana so v beograjskem klubu odstop srbskega košarkarskega strokovnjaka zavrnili. Kljub slabemu rezultatskemu nizu Obradovića izvršni odbor Partizana naproša, naj si premisli in se vrne na mesto trenerja.

Željko Obradović
Željko Obradović FOTO: Dragana Stjepanovic - ABA League

Dan po odločitvi Željka Obradovića, da odstopi z mesta trenerja Partizana, se je izvršni odbor beograjskega kluba sestal na nujni seji.

Preberi še Ugibanj je konec: Partizan potrdil slovo Obradovića

"Izvršni odbor se je na predlog predsednika Ostoje Mijailovića soglasno odločil, da se ne strinja z odstopom Obradovića in da mu izkaže brezpogojno podporo, z željo, da ostane prvi trener KK Beograd ter sprejme potrebne ukrepe, ki bi prinesli izboljšanje rezultatov črno-belih," so sporočili iz Partizana.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Klub tako Obradovića naproša, naj še enkrat premisli o svojem odstopu, ga prekliče in nadaljuje s svojim delom na mestu trenerja. Kot poroča srbski Sportal, je Obradović, ki je po podanem odstopu odpotoval v Atene, že na poti v Beograd.

Srbski košarkarski strokovnjak je odstopno izjavo podal v sredo, dan po tem, ko je Partizan proti Panathinaikosu doživel že deveti poraz na 13 tekmah Evrolige. Vodstvo kluba z Mijailovićem na čelu se je od Obradovića sicer že poslovilo, a očitno bi si ga kljub slabemu rezultatskemu nizu želelo zadržati.

košarka beograd partizan obradović
Naslednji članek

Rado Trifunović zamenjal Kokoškova na klopi Anadolu Efesa

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Desno
27. 11. 2025 16.15
Naj spoka u penzijo..... Je že izpet... Sekulica naj vzamejo.. Bodo prvaki
ODGOVORI
0 0
U1697915075021
27. 11. 2025 16.19
sekulic gre lahko samo se u10 trenerat
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1384