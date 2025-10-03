Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Odbor za gospodarstvo: Soglasna podpora košarkarskemu EP 2029

Ljubljana, 03. 10. 2025 13.37 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
8

Odbor DZ za gospodarstvo je na današnji seji v Ljubljani soglasno podprl predlog zakona o sofinanciranju košarkarskega evropskega prvenstva 2029 za moške v Sloveniji in sprejel predlog, da se obravnava zakona uvrsti že na oktobrsko sejo državnega zbora.

Slovenska košarkarska reprezentanca
Slovenska košarkarska reprezentanca FOTO: Aljoša Kravanja

Vlada je že septembra potrdila podporo soorganizaciji Eurobasketa 2029, ki bi ga Slovenija organizirala skupaj s Španijo, Estonijo in Grčijo. Skupni strošek slovenskega dela organizacije je ocenjen na sedem milijonov evrov.

Zaradi neustrezne zakonodaje mora državni zbor zdaj podpreti še poseben zakon o sofinanciranju projekta. Slovenski pravni red namreč določa, da se pristojbine, kotizacije in organizacijski stroški izplačajo šele v letu izvedbe projekta, kar bi onemogočilo izvedbo EP. S Košarkarske zveze Slovenije je zato prišla prošnja za način ustreznega financiranja vnaprej, ki bi omogočal izvedbo EP.

Neustreznost zakonodaje je na odboru izpostavil tudi državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan in napovedal celovito urejanje področja, kratkoročno pa košarka potrebuje poseben zakon. "Pravila za organizacijo mednarodnih športnih prireditev so se spremenila, saj se spreminja tudi svet in pravila v športu," je dejal Židan in dodal, da bi ustrezen celovit zakon v Sloveniji lahko pripravili v prihodnjih dveh letih.

Pri tem ni mogel mimo športa, ki ga je označil kot dejavnost, ki združuje državljane. "Vsi smo navdušeni, ko športniki zmagujejo, in trpimo, ko jim ne gre najbolje." Ob tem je izpostavil tudi širši družbeni vpliv, vpliv na gospodarstvo, turizem, zdravje ...

Velike športne prireditve pa imajo tudi velik gospodarski učinek. "Prva študija je narejena in za Olimpijski festival evropske mladine v Mariboru je bilo ugotovljeno, da je vsak vložen evro prinesel pet evrov pozitivnega učinka," je še dejal Židan in napovedal model, na osnovi katerega bo te učinke možno izmeriti, poseben račun, kjer bo možno preveriti učinke, pa bo v prihodnje ustvaril tudi statistični urad.

Pomen EP je poudaril tudi generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Aleš Križnar in izpostavil, da je košarkarsko EP eden največjih športnih dogodkov, ki ga Slovenija zaradi omejene infrastrukture sploh lahko gosti, saj sta izvedba nogometnega prvenstva in olimpijskih iger realno neizvedljiva. "Prvenstvo je pomembno tudi za mednarodne odnose naše države. Takšne promocije ni moč kupiti z oglaševanjem in promocijskimi vložki" je še dejal.

Ob tem je glede na splošno znane dejavnike napovedal preko 300 milijonov televizijskih gledalcev v 190 državah sveta, 900 milijonov ogledov različnih video posnetkov na medmrežju in štiri milijarde vtisov na družbenih omrežjih.

Križnar ocenjuje proračun slovenskega dela prvenstva na 7,5 milijona evrov. Na KZS pa napovedujejo neposredni gospodarski učinek v višini 13 do 15 milijonov evrov, skupaj z multiplikatorji, ki jih kažejo študije, pa 50 do 60 milijonov evrov koristi za gospodarstvo, od tega 12 do 13 milijonov dodatnega DDV za državno blagajno, nova delovna mesta, dodatno kupno moč, promocijo Slovenije in turizma, s čimer se projekt tudi v celoti obrestuje.

Slovenija bo v okviru EP v dvorani Stožice v desetih dneh gostila 15 tekem, ki naj bi si jih ogledalo 80.000 ljudi, med njimi 10.000 tujcev.

Projekt je pomemben za vključevanje mladih v šport in košarko, obenem pa morda zadnja priložnost, da se pred domačim občinstvom predstavi Luka Dončić, ki bo takrat star že 30 let. Okrog njega pa bo zbrana generacija košarkarjev, ki je osvajala odličja na velikih tekmovanjih mlajših kategorij v zadnjih letih. Naslednje EP bo na sporedu leta 2033, ko bo Dončić še štiri leta starejši.

"Brez podpore države in lokalnega okolja se tega ne moremo lotiti. Pred 12 leti smo dokazali, da znamo združiti vse deležnike, zdaj imamo priložnost, da to ponovimo," je še dejal Križnar.

Vlada je s košarkarskim EP podprla že tretje veliko prvenstvo v letošnjem letu. Spomladi najprej EP v namiznem tenisu, ki bo v Ljubljani prihodnje leto, pred dnevi pa tudi evropsko prvenstvo v kolesarstvu.

košarka ep slovenija 2029 dončić
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Primož Rus
03. 10. 2025 17.51
+0
DRŽAVA RAZMETAVA NAŠ DENAR za BREZVEZE......Zokiland postaja pa ZADUŠLJIVO MRAVLJIŠČE ljudi,turistov,taxistov in arabskih gradbenih delavcev,ki "gradijo"novo zokijevo palačo.......ČE bo SPLOH ZGRAJENA.......sicer pa kje je še leto 2029.......ČE SE BO TKO S FOLKOM DELAL,kot se 2025.....bodo stožice PRAZNE
ODGOVORI
1 1
Amor Fati
03. 10. 2025 18.18
Sej veš zakaj so ljudje finančno pomagali onemu fantku, kajne? Da so lahko naokoli govorili in se hvalili o tem, koliko so prispevali. Takšen narod smo. Potem pa nek Gregor Čeglaj naredi nekaj podobnega za resnično lep razlog, pa mu narod zaradi pomanjkanja pozornosti nakaže vsega 20 evrov.
ODGOVORI
0 0
bandit1
03. 10. 2025 17.26
Kdo bo to plačal? KZS je privat firma, naj oni častijo ker kasirajo od države in sponzorjev ki jih sponzoriramo mi. Špar ITD...
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
03. 10. 2025 17.36
Lidl bo vse plačal.
ODGOVORI
0 0
Trembalajek
03. 10. 2025 16.13
+1
Fotografija ima strahovito pomanjkljivost, oziroma dve. To je podobno, kot bi se na poroki slikali vsi svatje brez ženina in neveste.
ODGOVORI
1 0
Amor Fati
03. 10. 2025 17.33
+1
Je pa tudi razvidno, da Zoran ni kaj preveč zaželjen.
ODGOVORI
1 0
Amor Fati
03. 10. 2025 15.11
-3
Selektor pa še vedno Sekulič 😂Model ima dosmrtni mandat na košarkarski zvezi.
ODGOVORI
0 3
Anion6anion
03. 10. 2025 14.08
+0
Čudno da ni SDS proti!
ODGOVORI
4 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1305