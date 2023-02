Odjeknila je bomba, Kyrie Irving se bo pridružil Luki Dončiću v Dallasu

Nadarjenost Kyrieja Irvinga ni pod vprašajem, saj je z LeBronom Jamesom in Cleveland Cavaliersi leta 2016 postal prvak lige in v odločilni tekmi finala zadel enega najbolj znanih odločilnih metov v zgodovini lige. A njegovi postanki po Clevelandu so se venomer zaključili z neslavnim razhodom. Od leta 2017 do leta 2019 je bil član Boston Celticsov, ki z njim niso bili zadovoljni in sledil je njegov odhod v Brooklyn, kamor je prišel kot prosti igralec. Prepričal je tudi Kevina Duranta, ki se mu je pridružil in nastalo je novo super moštvo. Vsaj na papirju ...

Oba sta nato prepričala Jamesa Hardena, da se jima pridruži in super moštvo je postalo neverjetno, neustavljivo moštvo. Vsaj na papirju ...