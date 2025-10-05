Odličen napad, odlična obramba in visoka zmaga odličnih zmajev proti Megi

Košarkarji Cedevite Olimpije so uspešno začeli tudi novo sezono lige ABA. Pred domačimi gledalci so premagali beograjsko Mego s 36 točkami razlike. Ljubljančani imajo tako za seboj uspešen teden, saj so v sredo zmagovalno začeli tudi evropski pokal.
Cedevita Olimpija je vprašanje zmagovalca rešila že v prvem polčasu, v katerem je dosegla 62 točk in si nabrala 26 točk prednosti.
V nadaljevanju je suvereno nadzorovala potek tekme, prepričljivo in visoko zmago – najvišja razlika je bila 40 točk – pa je skazila poškodba gležnja grškega igralca Nikosa Čogaza, ki je pomemben člen v zasedbi trenerja Zvezdana Mitrovića.
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
Sedem domačih igralcev je imelo dvomestni točkovni izkupiček, osem jih je zadelo vsaj eno trojko (skupaj met Cedevite Olimpije 16:28 ali 57,1 %), največ točk pa sta zbrala Umoja Adeyemi Gibson (17 točk, trojke 3:4, 7 podaj) in Miha Cerkvenik (17 točk, met iz igre 6:7).
Cedevito Olimpijo v prihajajočem tednu čakata dve gostovanji. V sredo bo nastopila v Beogradu pri Hapoelu Jeruzalemu, v soboto pa v Podgorici pri Budućnosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.