Odličen napad, odlična obramba in visoka zmaga odličnih zmajev proti Megi

Košarkarji Cedevite Olimpije so uspešno začeli tudi novo sezono lige ABA. Pred domačimi gledalci so premagali beograjsko Mego s 36 točkami razlike. Ljubljančani imajo tako za seboj uspešen teden, saj so v sredo zmagovalno začeli tudi evropski pokal.

Cedevita Olimpija je vprašanje zmagovalca rešila že v prvem polčasu, v katerem je dosegla 62 točk in si nabrala 26 točk prednosti.

V nadaljevanju je suvereno nadzorovala potek tekme, prepričljivo in visoko zmago – najvišja razlika je bila 40 točk – pa je skazila poškodba gležnja grškega igralca Nikosa Čogaza, ki je pomemben člen v zasedbi trenerja Zvezdana Mitrovića.