Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Odličen napad, odlična obramba in visoka zmaga odličnih zmajev proti Megi

Ljubljana, 05. 10. 2025 19.14 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 1. krogu lige ABA prepričljivo premagali Mego s 117:81 (29:17, 62:36, 91:58). Po zmagi na prvi tekmi evropskega pokala proti Manresi je to druga zaporedna zmaga zmajev, ki so novo sezono začeli odlično.

Košarkarji Cedevite Olimpije so uspešno začeli tudi novo sezono lige ABA. Pred domačimi gledalci so premagali beograjsko Mego s 36 točkami razlike. Ljubljančani imajo tako za seboj uspešen teden, saj so v sredo zmagovalno začeli tudi evropski pokal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Cedevita Olimpija je vprašanje zmagovalca rešila že v prvem polčasu, v katerem je dosegla 62 točk in si nabrala 26 točk prednosti.

V nadaljevanju je suvereno nadzorovala potek tekme, prepričljivo in visoko zmago – najvišja razlika je bila 40 točk – pa je skazila poškodba gležnja grškega igralca Nikosa Čogaza, ki je pomemben člen v zasedbi trenerja Zvezdana Mitrovića.

Sedem domačih igralcev je imelo dvomestni točkovni izkupiček, osem jih je zadelo vsaj eno trojko (skupaj met Cedevite Olimpije 16:28 ali 57,1 %), največ točk pa sta zbrala Umoja Adeyemi Gibson (17 točk, trojke 3:4, 7 podaj) in Miha Cerkvenik (17 točk, met iz igre 6:7).

Cedevito Olimpijo v prihajajočem tednu čakata dve gostovanji. V sredo bo nastopila v Beogradu pri Hapoelu Jeruzalemu, v soboto pa v Podgorici pri Budućnosti.

cedevita olimpija liga aba mega
Naslednji članek

Dvojna merila g. Harrisona? Dončićeva zamenjava buri duhove: Vsako poletje se zredim

SORODNI ČLANKI

Mitrović poln hvale na račun zmajev: Taktično smo bili zelo dobri

Zmaji po odlični prvi četrtini do zmage v Evropskem pokalu

Cedevita Olimpija v izdihljajih superpokalne tekme do naslova

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256