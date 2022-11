Odlična Dragićeva partija ob zmagi Chicaga nad Brooklynom

Goran Dragić je v igro vstopil z rezervne klopi, na parketu prebil 19:30 minute, v statistiko pa poleg 15 točk vpisal še dva skoka in podaji ter blokado. Iz igre je zadel štiri od osmih metov, posebej natančen je bil pri metih za tri točke (4:6).

Chicago je do zmage popeljal predvsem Zach LaVine, ki je 20 od 29 točk dosegel v zadnji četrtini. Mejo 20 točk je presegel še DeMar DeRozan (20). Za Mrežice je Kevin Durant dosegel 32 točk, manjkal pa je prispevek Kyrieja Irvinga, ki je v 33 minutah dosegel vsega štiri točke (2:12 iz igre). "Vsi igramo agresivno, včasih pa še kdo najde pravi ritem. To je vse, kar si želim na parketu," je dejal LaVine, ki se še naprej bori z bolečinami v kolenu po poletni operaciji. "To je moja peta tekma po posegu. Vsako tekmo se počutim bolje in prihajam v ritem," je še dodal junak dvoboja.

Za Bike je bila to četrta zmaga po osmih odigranih tekmah, s čimer zasedajo sedmo mesto vzhodne konference. Brooklyn, ki se je dan prej razšel s trenerjem Stevom Nashom, pa je z dvema zmagama in šestimi porazi pri dnu lestvice. Ponoči so bile odigrane še tri tekme. Prvaki, ekipa Golden State Warriors, nestrpno iščejo zmagovito formulo. Tokrat jih je s 116:109 premagalo moštvo Miami Heat. Bojevnikom ni pomagal niti trojni dvojček Stephena Curryja, ki je dvoboj končal s 23 točkami, 13 skoki in 13 podajami.