Odlična predstava Dončića ob povratku in nova prepričljiva zmaga Dallasa

Luka Dončić je bil odsoten na zadnjih dveh obračunih svojega moštva proti Los Angeles Clippersom. Njegovi soigralci so zmagali na enem od omenjenih obračunov, ob povratku super zvezdnika pa so dosegli drugo zaporedno zmago in 19. v sezoni. Dončić je tekmo zaključil s 27 točkami, 7 skoki, 7 asistencami in eno ukradeno žogo ob dobrem metu iz igre (10/19) in slabem metu za tri točke (1/7).