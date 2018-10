Odlična prva četrtina Prepeliča, Real v zadnjih desetih minutah zlomil Joventut

Dvoboj v dvorani WiZink Center je bil odločen šele v zadnji četrtini, zato je končna razlika kar 23 točk precej zavajajoča. V prvih 30 minutah je imela ekipa Pabla Lasanamreč precejšnje težave z gosti iz Katalonije, proti katerim je Klemen Prepeličzačel v prvi postavi, s tribun pa so tekmo spremljali Fabien Causeur, Trey Thompkinsin Sergio Llull.

Kraljevi klub je bil s kar devetimi točkami Prepeliča v prvi četrtini (statistični indeks 12) v minimalnem zaostanku (22:23), prvič pa je priložnost dobil tudi član mlade Realove ekipe Melwin Pantzar. V nadaljevanju polčasa sta se razigrala Gabriel Deck in Rudy Fernandez in Real je ob premoru vodil za pet (44:39), s takšno prednostjo pa je šel aktualni evropski prvak tudi v zadnjo četrtino, v kateri je z nizom 14:1 nato hitro odločil tekmo.

Facundo Campazzo je do konca tekme zbral 15 točk, pet skokov in pet podaj, Deck je prav tako dosegel 15 točk, medtem ko je Prepelič ostal pri devetih iz prve četrtine, na parketu je prebil dobrih 16 minut. Minuto več je odigral Anthony Randolph, ki je zbral pet točk, dva skoka in podajo.

Izid 4. kroga Lige Endesa:

Real Madrid ‒ Divina Seguros Joventut 92:69 (22:23, 22:16, 21:21, 27:9)

Campazzo 15 točk, 5 skokov in 5 podaj, Deck 15 in 6 sk. ... Prepelič 9 in 2 pod. v 16:44, Randolph 5, 2 sk. in 1 pod. v 17:06; Dimitrijević 15, Laprovittola 12 in 5 pod.