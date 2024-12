Nadaljevanje odličnih predstav, Umano Reyer je padel za šesto zaporedno zmago

Za Ljubljančane je to šesta zaporedna zmaga v vseh tekmovanjih oziroma tretja v nizu v evropskem pokalu. Z izkupičkom 7-4 so se utrdili med prvimi šestimi skupinami, ki bodo napredovale v nadaljnje tekmovanje.

Zasedba trenerja Zvezdana Mitrovića je vodila praktično vseh 40 minut, nasprotnika pa je razorožila z agresivno in kolektivno obrambo. Ljubljančani so tekmo odigrali z veliko mero energije, Umano Reyer so prisilili v 21 izgubljenih žog, hkrati pa so imeli s potrpežljivo in raznovrstno igro v napadu vseskozi prednost na semaforju.

Najboljši strelec pri Cedeviti Olimpiji je bil Brynton Lemar s 23 točkami (met iz igre 9:12, trojke 3:3). Deset jih je dodal Andrija Stipanović, devet pa DJ Stewart.

Cedevita Olimpija bo čez vikend gostovala pri Ciboni, nato pa jo čakata dve domači preizkušnji s Turk Telekomom in Studentskim centrom.