Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Pri Mavericksih izgubili potrpljenje: Dallas odpustil Harrisona

Dallas, 11. 11. 2025 16.54 | Posodobljeno pred 36 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
29

Kar se je po Dallasovem slabem začetku sezone lige NBA ugibalo že nekaj časa, naj bi tudi uresničilo: Nico Harrison ni več športni direktor Mavericksov. Kot poroča dobro obveščeni novinar ameriškega ESPN Shams Charania, je lastnik kluba Patrick Dumont devet mesecev po slovitem odhodu Luke Dončića in po katastrofalnem začetku nove sezone s Harrisonom prekinil sodelovanje.

Nico Harrison
Nico Harrison FOTO: AP

Navijači Dallasa so odhod Nica Harrisona začeli zahtevati že pred devetimi meseci, ko je ta iz svojega moštva odslovil prvega zvezdnika Mavericksov Luko Dončića

Športni direktor Mavsov je takrat postal najbolj nezaželena oseba v Dallasu, njegova poteza je navijače razjezila do te mere, da so Harrisona na vsaki tekmi, ki se je je udeležil, izžvižgali, vodstvu ekipe pa z vkliki jasno sporočali svoje želje: "Odpustite Nica!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po slabem začetku sezone za Dallas se je njihova želja tudi uresničila. Mavsi so na prvih enajstih tekmah zbrali le tri zmage in kar osem porazov, s tem izkupičkom pa so pristali pri repu lestvice zahodne konference.

Lastniki kluba, na čelu z njihovim predstavnikom Patrickom Dumontom, so Harrisona dolgo časa branili, zdaj pa je očitno v klubu vendarle zavrelo, saj novinar ESPN Shams Charania poroča, da je 52-letnik izgubil svoj stolček.

Preberi še So Harrisonu šteti dnevi v Dallasu? Lastniki razmišljajo o njegovem odhodu

"Mavericksi so odpustili Harrisona devet mesecev po osupljivi menjavi Luke Dončića - potezi, za katero je Dumont prevzel odgovornost in jo v pogovoru z navijačem v ponedeljek zvečer tudi priznal kot napako," je na X-u delil vedno dobro obveščeni Charania.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

O vse bolj napetih odnosih med Harrisonom in lastnikom kluba Dumontom je ameriški novinar Marc Stein poročal že pred dnevi. Trenja naj bi se pojavila že takoj po menjavi Dončića, ob slabem začetku nove sezone, po katerem je napredovanje v končnico vse bolj pod vprašajem, pa je vodstvo kluba postalo zelo zaskrbljeno za prihodnost ekipe, je poročal Stein.

Kdo bo nasledil Harrisona, še ni znano, najverjetnejši kandidat pa je Dennis Lindsey, podpredsednik košarkarskih operacij pri Detroit Pistons in nekdanji svetovalec Dallasa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nba košarka dallas mavericks nico harrison
Naslednji članek

Vroči Benečani nov veliki test za Olimpijo

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (29)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
heroj2000
11. 11. 2025 18.06
Da77as za prvaka
ODGOVORI
0 0
Tovariš Balki
11. 11. 2025 18.04
Dallas bo letos osvojil prstan...in to z obrambo..pa to
ODGOVORI
0 0
nipodatka
11. 11. 2025 18.00
+1
Mislim, da je Nico imel vec milijonov razlogov za menjavo Doncica. Vseno mu je. Niko ima Donciceve miljone, Doncic oa moznost naslova. Vilk sit in koza cela. 😂🤣😂
ODGOVORI
1 0
Amor Fati
11. 11. 2025 17.54
+1
Nekaj mi pravi, da mu ne bo hudega.
ODGOVORI
2 1
Puško v koruzo
11. 11. 2025 18.01
+2
Ne ne bo. Baje je dobil sluzbo pri Trumpu. Glavni za carine bo.
ODGOVORI
2 0
Amor Fati
11. 11. 2025 18.11
Ka god da bo, denarja ima dovolj za vso življenje.
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
11. 11. 2025 17.53
+1
V to zgodbo ne verjamem.Verjetno je vodstvo lige sprejelo odločitev o selitvi Luke v L.A....gre le in samo za spektakel.
ODGOVORI
2 1
BBcc
11. 11. 2025 17.53
+5
Sam si je uredil s takšno neumnostjo. Pričakovano.
ODGOVORI
5 0
truelies
11. 11. 2025 17.52
+5
Koliko so mu LA Lakersi plačali da "zamenja"Lukca?
ODGOVORI
5 0
matjaz mravlak
11. 11. 2025 17.50
+4
bravo!!!
ODGOVORI
4 0
Veščec
11. 11. 2025 17.49
+5
prou je.sam si je lukno skopou,pa notr padu.karma
ODGOVORI
5 0
enajstdvanajst1
11. 11. 2025 17.48
+0
Po eni strani tudi ni dobro da ima igralec tako moč. Mogoče je zelel res dobro za klub ne ve se kaj je bilo v ozadju. Mogoče so gledali tudi malo finančno stanje. Niko pa se mi zdi zaradi vsega negativnega nima več mesta v košarki.
ODGOVORI
1 1
PD00X
11. 11. 2025 17.48
+5
Še zdaj mi ni jasno zakaj so mu šele zdaj dali nogo , saj je naredil prvošolsko napako s Dončičevim trejdom s katero je naredil klubu velikansko finančno škodo , povzročil rezultatsko sesutje ekipe ki se dolgo časa ne bo pobrala in kar je najbolj važno gromozansko je razočaral večino navijačev ki mu tega nikoli ne bodo oprostili tako kot tudi vsem vodilnim kluba . Prodaja kart je padla za več kot 50% , Dalas ubedljivo na zadnjem mestu lestvice , tisoči navijačev še pa kar stresajo jezo zaradi tega po vseh medijih .
ODGOVORI
5 0
Volja
11. 11. 2025 17.45
+0
Jasno, po navodilih Dumontove tašče....
ODGOVORI
1 1
Teleport
11. 11. 2025 17.42
-3
Zdej gre v LA
ODGOVORI
0 3
Slash
11. 11. 2025 17.41
+2
Pa ne Nikota !
ODGOVORI
3 1
asdfghjklč
11. 11. 2025 17.40
+3
Kdo bi si mislil...
ODGOVORI
3 0
Boka972
11. 11. 2025 17.39
+3
Karma.
ODGOVORI
3 0
PoldeVeliki
11. 11. 2025 17.35
+6
Dolgo časa so rabili.
ODGOVORI
6 0
Pfolca
11. 11. 2025 17.33
+2
😂😂😂 evo debilidus
ODGOVORI
2 0
Nebittokbrihtni
11. 11. 2025 17.30
+11
Dallas lahko odpusti harissona, nikoli vec pa nebo mogel najeti doncica.
ODGOVORI
12 1
ata_jez
11. 11. 2025 17.29
+10
Najboljši so bili tisti plakati "Hvala, Niko!" ... v LAL 🤣
ODGOVORI
10 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330