Pri Mavericksih izgubili potrpljenje: Dallas odpustil Harrisona

Kar se je po Dallasovem slabem začetku sezone lige NBA ugibalo že nekaj časa, naj bi tudi uresničilo: Nico Harrison ni več športni direktor Mavericksov. Kot poroča dobro obveščeni novinar ameriškega ESPN Shams Charania, je lastnik kluba Patrick Dumont devet mesecev po slovitem odhodu Luke Dončića in po katastrofalnem začetku nove sezone s Harrisonom prekinil sodelovanje.

Navijači Dallasa so odhod Nica Harrisona začeli zahtevati že pred devetimi meseci, ko je ta iz svojega moštva odslovil prvega zvezdnika Mavericksov Luko Dončića. Športni direktor Mavsov je takrat postal najbolj nezaželena oseba v Dallasu, njegova poteza je navijače razjezila do te mere, da so Harrisona na vsaki tekmi, ki se je je udeležil, izžvižgali, vodstvu ekipe pa z vkliki jasno sporočali svoje želje: "Odpustite Nica!"

Po slabem začetku sezone za Dallas se je njihova želja tudi uresničila. Mavsi so na prvih enajstih tekmah zbrali le tri zmage in kar osem porazov, s tem izkupičkom pa so pristali pri repu lestvice zahodne konference. Lastniki kluba, na čelu z njihovim predstavnikom Patrickom Dumontom, so Harrisona dolgo časa branili, zdaj pa je očitno v klubu vendarle zavrelo, saj novinar ESPN Shams Charania poroča, da je 52-letnik izgubil svoj stolček.

"Mavericksi so odpustili Harrisona devet mesecev po osupljivi menjavi Luke Dončića - potezi, za katero je Dumont prevzel odgovornost in jo v pogovoru z navijačem v ponedeljek zvečer tudi priznal kot napako," je na X-u delil vedno dobro obveščeni Charania.

O vse bolj napetih odnosih med Harrisonom in lastnikom kluba Dumontom je ameriški novinar Marc Stein poročal že pred dnevi. Trenja naj bi se pojavila že takoj po menjavi Dončića, ob slabem začetku nove sezone, po katerem je napredovanje v končnico vse bolj pod vprašajem, pa je vodstvo kluba postalo zelo zaskrbljeno za prihodnost ekipe, je poročal Stein. Kdo bo nasledil Harrisona, še ni znano, najverjetnejši kandidat pa je Dennis Lindsey, podpredsednik košarkarskih operacij pri Detroit Pistons in nekdanji svetovalec Dallasa.