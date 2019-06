Odločitev o nastopu Liščeve bo padla tik pred tekmo s Turčijo

Odločitev o nastopu Eve Lisec bo zdravniška služba sprejela tik pred samo tekmo. Liščeva, ki je na tekmi z Madžarsko vse do 29. minute in nesrečne poškodbe igrala odlično, je po tekmi ob spremstvu reprezentančnega zdravnika Jošta Kokalja v bolnišnici opravila dodatne preglede mečne mišice na levi nogi. Ultrazvok na srečo ni pokazal hujše oblike poškodbe in reprezentančna služba je zavihala rokave ter se trudi košarkarico pripraviti za tekmo s Turkinjami, so zadnje novice iz slovenskega tabora.