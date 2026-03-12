Zmaji med osem v Eurocupu: Smo na dobri poti, da naredimo še korak naprej

"Pomembna in prigarana zmaga, lepo jo je deliti z navijači," se je po tekmi smejalo kapetanu Jaki Blažiču. "Pokazali smo karakter, tudi ko smo zaostajali za deset točk. Odigrali smo dobro obrambo, dosegli nekaj lahkih košev in na koncu prišli do prigarane zmage." Zmaji so veljali za izrazite favorite, vendar so Nemci z odločno predstavo dobili prvi polčas za tri točke. V drugem pa jim je preprosto zmanjkalo zaleta v nogah. "Chemnitz je sem prišel po zmago. To je končnica. Že med tekmo smo govorili, da ne smemo delati panike. Tekma traja 40 minut in vedeli smo, da nam ne bo lahko," je o poteku tekme dodal izkušeni Aleksej Nikolić, ki je zbral 11 točk in štiri asistence.

V drugem polčasu se je Nemcem zaustavil tudi met. Nikolić je pojasnil, da je to posledica dobre obrambe, ki je utrujala nasprotnika. "Z dobrim napadom lahko dobiš tekmo, lovorike pa se osvajajo z obrambo. Zato gredo vsem čestitke za tak pristop. To so tekme brez popravnega izpita, zato smo bili tudi nekoliko bolj nervozni, kar se je poznalo predvsem v prvem polčasu. A svojim soigralcem zaupam in vanje verjamem. Vsi skupaj smo vedeli, kaj si želimo," je podobno razmišljal tudi Rok Radović.

Zvezdan Mitrović je drugo sezono ideolog igre Ljubljančanov. FOTO: Damjan Žibert