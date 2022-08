Odmevna odločitev srbskega selektorja: Kapetana Teodosića je poslal domov

Po odločitvi izkušenega selektorja srbske reprezentance Svetislava Pešića pa ta trditev ni več resnična, saj je Teodošić po zgolj enem tednu priprav pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo in Eurobasket svoje kovčke moral spakirati in pripravljalni tabor zapustiti. Organizator igre je z reprezentanco v mlajših selekcijah trikrat osvojil zlato medaljo na evropskih prvenstvih in srebrne medalje na članskih olimpijskih igrah (2016), svetovnem prvenstvu (2014) in Eurobasketu (2009).

Odločitev je v srbski javnosti povzročila veliko hrupa in odzive številnih njegovih nekdanjih soigralcev. Oglasili so se Stefan Marković, Nikola Kalinić, Nemanja Nedović in znani komentator košarkarskih tekem na srbskih televizijah Slobodan Šarenac. Zadnji je na svojem twitter profilu objavil posnetek slovite trojke s katero je Teodosić na svetovnem prvenstvu leta 2010 odločil četrtfinalni obračun s Španijo in zapisal: "To si jaz mislim o današnjih dogodkih. Ne vem, če imam prav, pravzaprav imamo vsi prav, ampak kot vedno, bo čas na koncu pokazal kdo je imel zares prav."