Odmevno v ligi NBA: Trae Young po menjavi iz Atlante k Washingtonu

Trae Young je od prihoda v NBA igral za Atlanto, na dan nabora leta 2018 so ga kot petega po vrsti vzeli Dallas Mavericks in ga v zameno za Luka Dončića poslali k Atlanti. Ta je slovenskega asa izbrala kot tretjega, a se že prej dogovorila za menjavo s teksaško franšizo.

O menjavi Younga je na novinarski konferenci spregovoril tudi Dončić. "Skupaj sva prišla v ligo, menjali so naju na večer nabora. Veliko je bilo takrat govora o naju, a sam imam zelo dober odnos s Traejem, veliko spoštovanja. Če se on veseli te menjave, se sam veselim zanj," je dejal Dončić.

Trae Young FOTO: AP

Sedemindvajsetletni Young je nazadnje igral konec decembra proti New Yorku, ko si je poškodoval stegensko mišico. V karieri je štirikrat zaigral na tekmi All Star. To sezono je za Atlanto v povprečju dosegel 19,3 točke ob 8,9 asistence. V karieri je na 493 tekmah v povprečju dosegel 25,2 točke in 9,8 asistence. To sezono je imel številne težave s poškodbami, odigral pa je zgolj deset tekem.