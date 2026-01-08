Odmevno v ligi NBA: Trae Young po menjavi iz Atlante k Washingtonu

Trae Young je od prihoda v NBA igral za Atlanto, na dan nabora leta 2018 so ga kot petega po vrsti vzeli Dallas Mavericks in ga v zameno za Luka Dončića poslali k Atlanti. Ta je slovenskega asa izbrala kot tretjega, a se že prej dogovorila za menjavo s teksaško franšizo.
O menjavi Younga je na novinarski konferenci spregovoril tudi Dončić. "Skupaj sva prišla v ligo, menjali so naju na večer nabora. Veliko je bilo takrat govora o naju, a sam imam zelo dober odnos s Traejem, veliko spoštovanja. Če se on veseli te menjave, se sam veselim zanj," je dejal Dončić.
Sedemindvajsetletni Young je nazadnje igral konec decembra proti New Yorku, ko si je poškodoval stegensko mišico. V karieri je štirikrat zaigral na tekmi All Star. To sezono je za Atlanto v povprečju dosegel 19,3 točke ob 8,9 asistence. V karieri je na 493 tekmah v povprečju dosegel 25,2 točke in 9,8 asistence. To sezono je imel številne težave s poškodbami, odigral pa je zgolj deset tekem.
V Washingtonu želijo z Youngom sprožiti zadnjo fazo prenove ekipe, ki v končnici ni igrala vse od sezone 2020/21. Tudi to sezono ji ne kaže veliko bolje, saj je na predzadnjem mestu vzhoda z desetimi zmagami po 36 tekmah. Atlanta je deveta (18-21).
