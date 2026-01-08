Naslovnica
Odmevno v ligi NBA: Trae Young po menjavi iz Atlante k Washingtonu

Washington, 08. 01. 2026 07.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Trae Young

Ameriški košarkar Trae Young bo v prihodnje igral za Washington Wizards. Zvezdnik Atlanta Hawks, ki bo za vselej povezan s Slovencem Luko Dončićem, je v zadnjih tednih skupaj s franšizo aktivno iskal novo sredino v ligi NBA. Zdaj se bo v zameno za CJ McColluma in Coreyja Kisperta preselil v prestolnico k Wizards.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trae Young je od prihoda v NBA igral za Atlanto, na dan nabora leta 2018 so ga kot petega po vrsti vzeli Dallas Mavericks in ga v zameno za Luka Dončića poslali k Atlanti. Ta je slovenskega asa izbrala kot tretjega, a se že prej dogovorila za menjavo s teksaško franšizo.

Preberi še Dončić: Hvala vsem, a raje štejem zmage, kot pa glasove za tekmo vseh zvezd

O menjavi Younga je na novinarski konferenci spregovoril tudi Dončić. "Skupaj sva prišla v ligo, menjali so naju na večer nabora. Veliko je bilo takrat govora o naju, a sam imam zelo dober odnos s Traejem, veliko spoštovanja. Če se on veseli te menjave, se sam veselim zanj," je dejal Dončić.

Trae Young
Trae Young
FOTO: AP

Sedemindvajsetletni Young je nazadnje igral konec decembra proti New Yorku, ko si je poškodoval stegensko mišico. V karieri je štirikrat zaigral na tekmi All Star. To sezono je za Atlanto v povprečju dosegel 19,3 točke ob 8,9 asistence. V karieri je na 493 tekmah v povprečju dosegel 25,2 točke in 9,8 asistence. To sezono je imel številne težave s poškodbami, odigral pa je zgolj deset tekem.

Preberi še Trojni dvojček Dončića ni pomagal, oslabljeni jezerniki gladko ugnani v Teksasu

V Washingtonu želijo z Youngom sprožiti zadnjo fazo prenove ekipe, ki v končnici ni igrala vse od sezone 2020/21. Tudi to sezono ji ne kaže veliko bolje, saj je na predzadnjem mestu vzhoda z desetimi zmagami po 36 tekmah. Atlanta je deveta (18-21).

Curry vodil bojevnike do nove zmage

