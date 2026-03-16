Odpisani Dallas presenetil v Clevelandu, Oklahoma ostaja prva v ligi

Lanski prvaki so si v tem delu igre ustvarili dovolj veliko prednost pred volkovi, Shai Gilgeous-Alexander pa je dobro minuto pred koncem prišel do 20 točke in niz tovrstnih tekem podaljšal na 128. Rekord je podrl na zadnji tekmi in prehitel slovitega Wilta Chamberlaina (126). Najboljši strelec dvoboja je bil Minnesotin Julius Randle z 32 točkami, pri Oklahomi je Chet Holmgren zbral 21 točk, Gilgeous-Alexander pa je dodal še deset asistenc.

Shai Gilgeous-Alexander

"Vseeno mi je bilo za nadaljevanje niza, zanimala me je zmaga. Tekma je bila zahtevna, obe ekipi sta dobri v obrambi. Tudi če igram do konca sezone tako in ekipa zmaguje, bom najsrečnejši človek na svetu," je dejal lanski najkoristnejši igralec lige, potem ko je iz igre zadel le sedem od 22 metov. "Nisem niti vedel, da sem blizu, dokler nisem slišal ljudi kričati ob prostih metih. Malce sem bil zmeden, potem pa so mi ob minuti odmora dejali, da sem dosegel 20 točk. Moram pa se zahvaliti soigralcem, ki so opravili sijajno delo in zadevali mete na visoki ravni," je še dejal Gilgeous-Alexander. Na vrhu zahoda ima Oklahoma 53 zmag in 15 porazov, Minnesota je šesta z razmerjem 41-27.

Na tretjem mestu so Los Angeles Lakers (42-25) s slovenskim asom Luko Dončićem, ki bodo naslednji dve gostujoči tekmi v noči na torek in četrtek odigrali proti četrtouvrščenemu Houstonu (41-25). Na ostalih tekmah je med najvišje uvrščenimi ekipami tesno zmago slavil New York, ki je s 110:107 ugnal oslabljeni Golden State. Slednji so imeli napad za izenačenje in podaljšek, a so v zadnjih sekundah izgubili žogo. Knicks (44-25), pri katerih je Jalen Brunson dosegel 30 točk in devet asistenc, so se po številu zmag izenačili z Bostonom (44-23), obe ekipi pa zaostajata za Detroit Pistons (48-19), ki kljub današnjemu porazu kraljujejo na vrhu vzhoda. Do zmag sta prišla Toronto in Philadelphia, ki se borita za neposredno uvrstitev v končnico. Malce bolje za zdaj kaže Torontu (38-29), ki je šesti, Philadelphia (37-31) je osma.

Jalen Brunson

Toronto je s 119:108 ugnal prav vodilno ekipo Detroita. Brandon Ingram je dosegel 34 točk, eno manj pa ob devetih asistencah za Pistons Cade Cunningham. Za Raptors je RJ Barrett dodal 27 točk, Jakob Pöltl pa 21 ob 18 skokih. Oslabljena Philadelphia je brez poškodovanih Joela Embiida in Tyresa Maxeyja ter kaznovanega Paula Georgea s 109:103 premagala Portland. Ob odsotnosti največjih zvezdnikov 76ers je Quentin Grimes dosegel 31 točk.

Do zmag so ponoči prišle še zasedbe Dallasa, Milwaukeeja in Sacramenta. Presenečenje so pripravili odpisani Teksašani, ki so v gosteh s 130:120 ugnali Cleveland Cavaliers (41-27), četrto ekipo vzhoda. Novinec Cooper Flagg je za Dallas dosegel 27 točk in deset asistenc, Donovan Mitchell pa za konjenike 26 točk in 11 asistenc. Milwaukee, ki je šest zmag oddaljen od najboljše deseterice na vzhodu, je bil s 134:123 boljši od Indiane. Giannis Antetokounmpo je za Bucks zbral 31 točk, 14 skokov in osem podaj, Aaron Nesmith pa je za Indiano dosegel 32 točk. Sacramento je v obračunu zadnjeuvrščenih zasedb zahodne konference s 116:111 premagal Utah Jazz, pri čemer je DeMar DeRozan ob zmagi kraljev prispeval 41 točk in 11 asistenc. Izidi:

Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves 116:103 Cleveland Cavaliers - Dallas Mavericks 120:130 Toronto Raptors - Detroit Pistons 119:108 Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 134:123 Philadelphia 76ers - Portland Trail Blazers 109:103 New York Knicks - Golden State Warriors 110:107 Sacramento Kings - Utah Jazz 116:111